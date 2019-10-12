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Halkbank’tan garantili çek

Halkbank, Güvenceli Çek uygulamasıyla müşterilerine özel kredi limitleri dahilinde ödeme garantisi sağladı.

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Halkbank’tan yapılan açıklamaya göre, banka, ticari işlemleri kolaylaştırmak ve işletmelerin nakit akışlarını rahatça yönetmelerini sağlamak üzere geliştirdiği ürünlere bir yenisini daha ekledi. Çek yaprağı üzerinde basılı olan tutarın tamamının Halkbank garantisi altına alındığı Güvenceli Çek ile işletmeler, ödeme gününde keşidecinin hesap bakiyesi yetersiz olsa dahi tahsilat yapabilecek. Keşidecinin ödeme garanti limitinden karşılanan çek bedelini Halkbank’a daha sonra ödeyebileceği çek ile ticari ödemeler teminat altında olacak. 

‘GÜVENCE GETİRDİK’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Güvenceli Çek karnesi talep eden müşterilerine öncelikle kredi limitleri oluşturacaklarını, bankanın ödemeyi garanti ettiği tutarın çek üzerinde basılı olacağını belirtti. Ekonomiye hakim olan olumlu havayı piyasalarda kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Arslan, “İşletmelerin çek tahsilatlarını garanti altına aldığımız bu ürünle ticari faaliyetlere Halkbank güvencesi getirdik. Güvenceli Çek nakit yerine geçtiğinden nakit taşıma riskini ortadan kaldıracak, bu ürünü kullanan müşterilerimizin prestijine olumlu katkıda bulunacak.İşletmelerin çek tahsilatlarını garanti altına aldığımız bu ürünle ticari faaliyetlere güvence getirdik” dedi.

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