Halkbank’tan mevduatta milli para hamlesi
Kamu bankalarının dövizdeki mevduatın TL’ye dönüşünü sağlamak için başlattığı ‘milli para hamlesi’ne katılım artıyor. Ziraat Bankası’nın ardından Halkbank da mevduat müşterilerinin TL tasarruflarını enflasyon karşısında korumayı amaçlayan özel iki yeni mevduat ürünü çıkardı.
Büyük bölümü dövizde değerlendirilen mevduatların TL’ye dönüşünü sağlamak için başlatılan ‘milli para hamlesi’ne katılım sürüyor. Ziraat Bankası’nın ardından Halkbank da mevduat müşterilerinin TL tasarruflarını enflasyon karşısında korumayı amaçlayan özel iki yeni mevduat ürünü geliştirdi.
3 AYLIK ARA ÖDEME
‘Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı’ 92-370 gün vade aralığında açılabilen hesapta ‘hesap açılışında belirlenen oran’ ile ‘vade sonundaki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en güncel TÜFE endeksi yıllık değişim oranı + ilave marj oranı’ karşılaştırılıyor ve hangi oran yüksek ise o oran üzerinden faiz tahakkuk ettiriliyor. Hesaptan para çekildiğinde hesabın faiz oranı ve vade başı/vade sonu bozulmuyor, faiz hesapta kalan tutar üzerinden hesaplanıyor. ‘Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı’ ile yatırımlarını uzun vadeli olarak TL’de değerlendirmek isteyenlere yeni bir seçenek sunuluyor. Müşteriler, 365-370 gün vadeli olarak açtırdıkları mevduat hesabı ile 3 aylık ara dönemlerde ya da vade sonunda getiri elde etme imkânı kazanıyor. Üründe, TÜFE’ye endeksli oran, ara dönem ödeme tarihlerinde ya da vade sonunda TÜİK tarafından açıklanan en güncel TÜFE endeksi yıllık değişim oranına banka tarafından belirlenen ilave marj oranının eklenmesiyle belirleniyor.
TEMEL GÖREVİMİZ
Müşterilerine sundukları avantajlı seçeneklerle, mevduatlarını enflasyona karşı koruyacak özel çözümler geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Tasarruf sahiplerini doğru yönlendirmek ve müşterilerimizin yatırımlarını en verimli birikim araçlarında değerlendirmek temel görevlerimizden biridir” dedi.
Tasarruf sahipleri korunacak
Arslan “Kur hareketlerinin, tasarruflarını döviz olarak değerlendirmek isteyen birçok müşterimizi zaman zaman mağdur ettiğini görüyoruz. Yatırımcılar kısa dönemli nakde ihtiyaç duydukları zaman yabancı para dövizlerini maliyetinden düşük kur seviyesinden TL’ye çevirerek kayıp yaşayabilmektedir. Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı ve Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı ürünlerimiz, tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha korunaklı hale getirecektir. Yenilikçi ve alternatif ürünlerimiz ile mevduat müşterilerimizin yatırımlarını değerlendirirken kendilerini güvende hissetmeleri öncelikli hedefimizdir” diye konuştu.
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