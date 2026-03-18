Ortadoğu'daki askeri gerilim küresel enerji piyasalarını derinden sarsarken, Güney Kore kritik bir hamle yaptı. Seul yönetimi, enerji arz güvenliğini garanti altına almak için BAE ile kapsamlı bir petrol tedarik anlaşması sağladı. Anlaşma, bölgedeki çatışma ortamında Güney Kore'nin enerji stratejisini yeniden şekillendirdi.

"HİÇBİR ÜLKE GÜNEY KORE'DEN ÖNCE HAM PETROL ALMAYACAK"

Güney Kore'nin, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ekonomik etkileri sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) toplamda 24 milyon varil ham petrol alacağı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinden üst düzey yetkili Kang Hoon-sik, BAE ziyareti sonrası konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kang, iki ülke arasındaki ham petrol tedarikine ilişkin, "BAE bize açıkça söz verdi. Hiçbir ülke Güney Kore'den önce ham petrol almayacak." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin BAE'den toplamda 24 milyon varil ham petrol alacağını belirten Kang, BAE'de kısa süreliğine kalan 3 bin 500 Güney Koreli'den yaklaşık 3 bininin de ülkesine geri döndüğünü aktardı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 1348'İ AŞTI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.