Hamsi 19 ülkede damakları tatlandırdı: 2.5 ayda 3.3 milyon dolarlık ihracat

AA 24 Kasım 2021 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 12:49

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2021-2022 av sezonunun başlangıcından itibaren 690 ton hamsi ihraç edildi. Bu ihracattan 3 milyon 338 bin dolar gelir sağlandı.

Türkiye bu dönemde 19 ülkeye hamsi satarken Fransa, Almanya ve Belçika ilk 3 sırada yer aldı.

Fransa'ya 960 bin 721 dolar karşılığında 157,5 ton hamsi ihraç edildi. Fransa'ya ihracat miktarda yüzde 11, değerde ise yüzde 21 arttı.

Fransa'yı 719 bin 752 dolarla Almanya, 674 bin 182 dolarla Belçika takip etti.

Öte yandan, geçen yılın 1 Eylül-20 Kasım döneminden farklı olarak İspanya, İngiltere, Portekiz, Lübnan, Katar ve Irak'a da hamsi satıldı.

- "İHRACATIN BU SEZON ÇOK DAHA İYİ BİR NOKTAYA ULAŞACAĞINDAN ÜMİTLİYİZ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, 1 Eylül 2021'de başlayan 2021-2022 avlanma sezonunun başlangıcından 20 Kasım'a kadar Türkiye'den gerçekleşen hamsi ihracatında miktarda yüzde 47, değerde yüzde 46 artış yaşandığını belirtti.

Gürdoğan, geçen sezonun aynı döneminde 13 ülkeye 468,4 ton hamsi ihraç edildiğini, karşılığında 2 milyon 289 bin 25 dolar gelir sağlandığını hatırlattı.

Bu sezon, biraz da palamudun çok az olmasına bağladıkları hamsi avının çok iyi başladığını vurgulayan Gürdoğan, "Ürün bolluğuna bağlı olarak bu sezon ihracatın yüzde 50'ye yakın artış göstermesi sevindirici. Önümüzdeki aylarda havaların mevsim şartlarına uygun soğumasıyla hamsi de bollaşacaktır. İhracatın bu sezon çok daha iyi bir noktaya ulaşacağından ümitliyiz." dedi.