Hane halkı tasarrufları 1.5 trilyon TL’ye ulaştı

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, Türkiye’de hane halkı tasarruflarının 1.5 trilyon TL’ye ulaştığını belirterek, “Hane halkı tasarruflarının varlık türleri itibariyle dağılımına bakıldığında mevduatın yüzde 80’ler civarında bir paya sahip olduğunu gözlemliyoruz. Sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerdeki hane halkının varlık dağılımına bakıldığında mevduatın payının yüzde 50’lerin altında olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Yatırımcının getirisinin yüzde 90’lık kısmının doğru fon tercihinden geçtiğini belirten Ertürk, “Yanlış bir fon tercihinde bulunduğunuzda getirinin önemli bir kısmını ıskalayabiliyorsunuz” dedi.

MEVDUAT CAZİP ARAÇ

Ertürk “Portföy neticesine katkısı ise burada yüzde 10’lar mertebesinde. Hane halkı tasarrufları ülkemizde 1.5 trilyon TL’ye ulaştı. Hane halkı tasarruflarının varlık türleri itibariyle dağılımına bakıldığında mevduatın yüzde 80’ler civarında bir paya sahip olduğunu gözlemliyoruz. Sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerdeki hane halkının varlık dağılımına bakıldığında mevduatın payının yüzde 50’lerin altında olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Ertürk, bireysel emeklilik katılımcılarının birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmelerini sağlamayı amaçlayan FonMatik ROBO hizmetinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, dünyada ücretli olan bir uygulamayı, profesyonel yatırım danışmanlığını ücretsiz olarak sistemlerinde yer alan müşterilerle paylaşacaklarını ifade ederek, ana hedeflerinin birikimlerin daha iyi bir getiri ile artırılması olduğunu dile getirdi.

BÜYÜK BİR ARTIŞ VAR

Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) kuruluşundan bu yana geçen 16 yılda iyi bir gelişim gösterdiğini aktaran Ertürk, fon büyüklüğünün yıllık ortalama yüzde 139 arttığını ve 100 milyar TL’nin üzerine çıktığını, katılımcı sayısının ise yaklaşık 6,8 milyon civarına ulaştığını kaydetti. Ertürk, “Özellikle fon büyüklüğündeki yüzde 39’luk artış, doğal olarak bu dönemdeki yıllık ortalama enflasyonun fevkinde. Dolayısıyla, 2003’ten bu yana ülkemizde BES’te hızlı bir gelişim olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.