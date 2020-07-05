Hangi sigara ne kadar oldu? Zamlı sigara fiyatları

05 Temmuz 2020 Pazar 12:44 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 12:44

Alkol ve sigaraların maktu ÖTV tutarları %6,89 oranında artırıldı. Bu artış sonrası, Zamlı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Vergi artışıyla birlikle sigara zammı da açıklanmış oldu. Sigaraya zam geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listeye göre alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları artırıldı. İşte sigara zammına dair merak edilenler.

Hangi sigara ne kadar oldu? sorusu ve zamlı sigara fiyatları sigara kullanıcıları tarafından, merak edilmeye başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir yapılan vergi artışını gerçekleştirdi. Vergi artışında ÜFE’nin yüzde 6,89 olarak açıklanmasıyla birlikte sigaradan alınan vergi 1,1 lira artacak. GİB'in vergi artışı yapmasının ardından sosyal medyada zamlı sigara fiyatlarına dair paylaşımlar yapıldı.

SİGARAYA ZAM ZAM GELDİ Mİ?

Alkol ve sigara ürünlerinin ÖTV tutarında yüzde 6,89 oranında bir artış yapıldı Ancak Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı ama bu artışın sigara fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Vergi artışında ÜFE’nin yüzde 6,89 olarak açıklanmasıyla birlikte sigaradan alınan vergi 1,1 lira artacak.

Sigaraya zam gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yer almasa da bu artışın fiyatlara da yansıması bekleniyor.

HANGİ SİGARA NE KADAR OLDU?

Yapılan vergi zamları ile sigarada mart ayındaki ara düzenlemeyle 13.6 liraya yükselen en ucuz sigara fiyatı bariyeri 14.5 liraya çıkmış oldu. Sigarada bir adet sigara başına alınan asgari maktu vergi 0.4569 liradan 0.4883 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigarada asgari maktu vergi 9.13 liradan 9.76 liraya ulaştı. Paket başına alınan maktu vergi de 0,4539 liradan 0.4851 liraya artırıldı. 1 paket sigarada ÖTV 10,2511 liraya çıktı. Sigarada nispi vergi de yüzde 67 olduğu için 14.5 liranın altında sigara satışı yapılması halinde maktu vergi devreye giriyor.

ZAMSIZ GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

2020 Temmuz itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL