15 Ekim 2025 Çarşamba
  • Harekete geçtiler! Otobüs firmalarından YHT hamlesi
Harekete geçtiler! Otobüs firmalarından YHT hamlesi

Yüksek Hızlı Tren'in gölgesinde kalan otobüs firmaları, İstanbul-Ankara hattında yolcu kaybını önlemek için kasım itibarıyla yeni bir uygulamaya geçiyor.

15 Ekim 2025 Çarşamba 10:05
2014 yılında hizmete giren İstanbul- Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, şehirlerarası ulaşımda ezber bozdu. Bu gelişme, iki şehir arasında faaliyet gösteren otobüs firmalarının yolcu sayısında ciddi düşüş yaşamasına neden oldu. Hız ve konfor açısından öne çıkan tren seferleri karşısında karayolu taşımacılığı yeni çözümler aramaya başladı.

İSTANBUL-İZMİR EKSPRES SEFERLERİ İLHAM VERDİ

Geçtiğimiz yıl, bazı firmalar İstanbul- İzmir hattında ara durakları kaldırarak ekspres sefer uygulamasını başlatmıştı. Bu yeni yöntem, yolculuk süresini önemli ölçüde kısaltırken, yolculardan da olumlu geri dönüşler aldı. Başarıyla sonuçlanan bu pilot uygulama, başka rotalara da taşınma kararıyla sonuçlandı.

5 DURAK ROTADAN ÇIKARILACAK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Kasım ayından itibaren İstanbul-Ankara güzergahında da benzer bir uygulama hayata geçiriliyor. Bazı otobüs firmaları, bu hatta ekspres servis seçeneğini sunarak yolculuk süresini kısaltmayı hedefliyor. Yeni sistemde, mevcut seferlerde yer alan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Beypazarı gibi duraklar ekspres otobüsler için kaldırılacak.

TOPLAM KONTENJANDAKİ ORANI YÜZDE 50 OLACAK

Yeni dönemde firmalar, İstanbul-Ankara seferlerini "normal" ve "ekspres" olarak ikiye ayıracak. Böylece zamandan tasarruf etmek isteyen yolcular, ekspres seferleri tercih edebilecek. Planlamaya göre, bu seferlerin toplam kontenjan içerisindeki oranı yaklaşık yüzde 50 olacak.

UYGULAMA BAZI FİRMALAR TARAFINDAN DEVREYE ALINACAK

Ekspres hat uygulaması başlangıçta yalnızca birkaç otobüs firması tarafından devreye alınacak. Ancak yolcu talebine göre sistemin yaygınlaştırılması da gündemde. Otobüs firmaları, bu adım sayesinde yüksek hızlı trenle rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

