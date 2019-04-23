Harran doldu

Türkiye’nin yaşadığı turizmdeki yükseliş kendisini sadece Antalya, Bodrum ve İstanbul’da göstermiyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, ‘Göbeklitepe Yılı’nın da etkisiyle yoğunluk yaşanıyor.

PEYGAMBERLER ŞEHRİ

Milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarının yanı sıra yöresel kıyafetli insanlarıyla da ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkarıyor. İlk İslam üniversitesinin kalıntıları ve Emeviler döneminden kalma Ulu Camisiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi ilçe, turizm sezonunun başlamasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Yaz öncesi güzel ve serin havayı fırsat bilerek ilçeye gelen çok sayıda ziyaretçi, hem Harran halkının hem de turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Ziyaretçiler, Harran ilçe merkezinin yanı sıra kuzeyindeki Şuayip Peygamber’in yaşadığı ve Hazreti Musa ile buluştuğu mekan olduğu rivayet edilen “Şuayip Antik Kenti”nin yanı sıra Bazda Mağaraları, Han el-Barur Kervansarayı ve Soğmatar Antik Kenti’ni de görme imkanı buluyor. Bazı konuklar, Harran bölgesini gezdikten sonra bir süre önce yapılan ve “turizm yolu” olarak adlandırılan güzergah sayesinde Mardin’e de kısa yoldan ulaşabiliyor.

80 OTOBÜS GELİYOR

Harranlı turizmci Mahmut Kızıl, turizme kazandırılan konik kubbeli evler sayesinde ilçenin turizmdeki yıldızının her geçen yıl parladığını söyledi.

Bu yıl ilkbaharla birlikte turizmde beklediklerinden daha iyi bir yoğunluğa ulaştıklarını ifade eden Kızıl, şöyle konuştu: “Hafta içi bile günlük 80 tur otobüsü ilçeye geliyor. Dolu dolu bir sezon geçiriyoruz. Talepleri karşılamakta zaman zaman zorlanıyoruz ama bu durum bizi son derece mutlu ediyor. Ziyaretçilerin büyük bölümü yurt içinden geliyor ama biz bu yıl Göbeklitepe sayesinde yabancı turistin de çokça gelmesini bekliyoruz. İlçedeki oteller dolu. Kültür ve Turizm Müdürlüğü bu anlamda bazı konik kubbeli evlerin restorasyonunu gerçekleştirip otele dönüştürüyor, bu çok önemli bir hamle. İnşallah bu yoğunluk yıl sonuna kadar devam eder.”