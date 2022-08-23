Hasadına başlandı! 66 milyonluk gelir bekleniyor

Uludağ'ın eteklerinde verimli tarım arazileri bulunan İnegöl'de 3 bin dekar alanda fındık hasadı başladı. 1500 ton rekolte beklentisinin olduğu fındık, çiftçilere yaklaşık 66 milyon TL gelir getirecek. Hacıkara Mahallesi'nde hasadına başlanan fındık bahçelerinde incelemelerde bulunan ve üreticilerle görüşen İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl'de fındık hasadımız başladı. Herkes tarafından bilinmiyor ama ilçemizde bugün 3 bin dekar alanda fındık üretimi yapılıyor. Bu üretimin çoğunluğu Hacıkara, yeni Bahçekaya ve mevcut Bahçekaya mahalleleri üçgeninde yetiştiriliyor. Az da olsa Mezit, Osmaniye, Tüfekçikonak ve Güneykestane mahallelerinde de üretim yapılmakta. 3 bin dekar alanda toplam 1500 ton rekolte bekleniyor" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık üreticilerine yapılan desteklemenin ilçedeki çiftçiler için de uygulanmasını isteyen Çelik, şunları kaydetti:

"Tarım Bakanlığımız, havzalara göre destek modeli diye bir uygulama yapıyor. Bu sağlıklı bir şekilde işlemiyor. Bugün doğu Karadeniz'den batı Karadeniz'e kadar fındık üretimine destek veriliyor. Burada biz fındık üretiminde destek alamıyoruz. İnegöl'ün topraklarının yüzde 70'lik kısmı fındık üretimine çok uygun. Burada da TMO'nun alımları olsa, fındık üretimi hatırı sayılır şekilde artar. Bugün burada fındığın kilosu 43-44 TL'den alınıyor. Bugün aynı fındık Karadeniz'de desteklemelerle birlikte 54 TL'den alınıyor. Biz de bu desteklerden yararlanmak istiyoruz. Bu topraklarda çiftçimiz desteklendiği sürece üretim devam edecek." (DHA)