Hatay EXPO 1 milyon ziyaretçi ağırlayacak

EXPO 2021 için hazırlıkların hızlandığını ifade eden Savaş, “Hatay gastronomi şehri olduğu için buna uygun bir şekilde projelendirdiğimiz lokantalar var. Seralardan organik tarım yapıp orada ürettiğimiz sebzeleri gastronomi evlerinde değerlendireceğiz. Ülkelerin ve şehirlerin İskenderun tarafında bahçeleri olacak. UNESCO’nun tescillediği 36 gastronomi şehri var, Antakya’da ise Hatay ürünleri olacak. İçinde biyolojik göletler, kültür alanları, tıbbi aromatik bitki bahçesi olacak. 2021 Nisan ayında sizleri Hatay’a bekliyoruz” dedi. Savaş, Hatay’ın 13 bin civarında yatak kapasitesi bulunduğunu, bunu 22 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, yeni otel inşaatlarının devam ettiğini söyledi.