İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1159
  • EURO
    48,214
  • ALTIN
    4586.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık. Bugün ilk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hatay Havalimanı'na gerçekleştirildi.” dedi.

HABER MERKEZİ1 Eylül 2025 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bugün itibarıyla yardımcı pist, taksi yolları ve apronun hizmete alındığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, tamamlanan çalışmaların ardından Hatay Havalimanı'nın uçuşlara tekrar açıldığını belirterek "Bugün ilk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hatay Havalimanı'na gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti bugün hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ile regülatör binası ve ısı merkezinin de inşa çalışmalarını tamamladık" ifadelerini kullandı.

-HAFTALIK SEFER SAYISI ARTTI

Uraloğlu, ilk etap çalışmalarının devreye girmesiyle tarifeli uçuş sayılarının da arttığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21'den 52'ye yükselterek 2,5 katına çıkardık. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına depremden sonra ilk defa İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da eklendi." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, ayrıca ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

  • Bakan Uraloğlu
  • Hatay Havalimanı
  • uçak

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.