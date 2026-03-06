Hatay'da kura heyecanı: Hak sahipleri belli oldu

Asrın felaketinin ardından yeniden inşa edilen Hatay'da 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 13 bin 289 konutun kura çekim töreninin heyecanı yaşandı. Antakya ilçesinde kapalı spor salonunda gerçekleşen kura çekim töreni yoğun ilgi gördü.

Yuva umuduyla bekleyen vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadılar. Kura töreni öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.

Depremin ardından kısa sürede başlayan ihya ve inşa süreciyle birlikte afet konutlarını tamamlamanın mutluluğu yaşadıklarını belirten Bakan Kurum, "Hoşgörünün kadim yurdu, asırlar boyu farklı inançların, kültürlerin ve dillerin omuz omuza yaşadığı; kardeşliğin başkenti Hatay'ımız; bugün yine çok önemli bir heyecana tanıklık ediyor. Hataylı hemşerilerimize bir söz vermiştik. 'Afet konutlarımızı bitirdik, sosyal konutlarımızla da hak sahibi olmayan vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz' demiştik.

Birkaç ay önce verdiğimiz bu sözü tutmanın huzuruyla, bizi Hataylılara mahcup etmeyen Yüce Allah'a şükrediyoruz. Hatay'ımızda teslim ettiğimiz afet konutlarının ardından şimdi de Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi'yle Hataylı kardeşlerimize yeni yuva heyecanı yaşatıyoruz. Elbette buralara kolay gelinmedi. Çünkü sizinle kardeşlik hikeyemizin en güçlü şekilde başladığı o günler, çok zor günlerdi.

Zira, asrın felaketi, bir devlet büyüklüğündeki alanda gerçekleşerek, yuvalarımızdan altyapıya, ulaşımdan enerji hatlarına kadar 11 ilimize tarihte görülmemiş bir maddi ve manevi yıkım getirdi. Ancak biz o ağır hasarı onarmak, depremin açtığı ağır yarayı sarmak için bu toprakların evlatları olarak birbirimize kenetlendik. Ellerimizi yarınlarımız için birleştirdik ve tarih önünde bir söz verdik; sabırla, gayretle ve omuz omuza mücadele ettik. Depremin ilk anından itibaren gece gündüz demeden sahada olduk.

Yuvalarımızı inşa ederken, içinde huzurla yaşanacak mahalleler, çocuk parkları ve sosyal alanlar da inşa ettik. 455 bin konutumuzu tamamlayarak hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin şerefine eriştik. Bugün sizlerin huzurunda bir kez daha altını kalın çizgilerle çiziyorum. Bu başarı, tarihte hiçbir coğrafyaya nasip olmayacak bir duruşla gerçekleşen; tam bir devlet-millet destanıdır.

Tarihin her açıdan kırılma noktasında olduğu bir dönemde yaşadığımız felaketin altından bizi kaldıran güç; Türk milletinin emsalsiz kardeşliğidir, Hataylıların eşsiz duruşudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin millet sevdasıdır" dedi.

Ev Sahibi Türkiye Projesi kapsamında Hatay'da inşa edilecek 13 bin 289 konutun kura çekiminin gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Kurum, "Şimdi hep beraber, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'Ev Sahibi Türkiye Projesi'nin heyecanını yaşıyoruz.

Türkiye genelinde planladığımız 500 Bin Sosyal Konut Projesi'yle; her bir vatandaşımızın güvenli, modern ve depreme dayanıklı yuvalarda yaşama hakkını güvence altına alıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızdan gencimize, emeklilerimizden şehit ailelerimize kadar hiç kimseyi geride bırakmayan, herkesin, her kesimin elinden tutan bu proje, bizim bu millete olan sevdamızın sözüdür.

Hatayı'ımızda; Merkez'de 6 bin 800, Altınözü'nde 500, Arsuz'da 200, Belen'de 300, Dörtyol'da 270, Erzin'de 50, Hassa'da bin 500, İskenderun'da bin 354, Kırıkhan'da 600, Kumlu'da 70, Payas'ta 95, Reyhanlı'da 750, Samandağ'da 500 ve Yayladağı'nda 300 olmak üzere 13 bin 289 konutumuzun kura çekimini bugün yapıyoruz.

İnşa edeceğimiz tüm bu yeni yuvaları, modern ve sağlam mimariyle, parkları, bahçeleri, sosyal alanlarıyla; size en güzel hizmeti verecek şekilde yapacağız, umuyoruz ki, Hataylıların hayır duasını alacağız, 500 bin ailemizin yüzünü güldüreceği" diye konuştu.

"TÜRKİYE OLARAK BÖLGEMİZDE VE DÜNYADA; HİÇBİR ZAMAN KAVGANIN, KANIN VE ACININ TARAFINDA DEĞİL, DAİMA SULHÜN, İSTİKRARIN VE HUZURUN TARAFINDAYIZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikada zorlu sürecin üzerinden geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "İşte coğrafyamızı görüyorsunuz. Türkiye bugün masada da sahada da söz sahibi olan bir devlettir.

Türkiye; kim ne derse desin bölgesinde düzen kuran, kendi kararlarını veren, milletinin menfaatini her şeyin üzerinde tutan ve mazlumun yanında duran bir güçtür. Bizim için Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde 86 milyonun birliği ve beraberliği her şeyin üzerindedir.

Biz; dili, dini, mezhebi, kökeni ne olursa olsun, bu topraklarda yaşayan herkesin aynı kaderin, aynı geleceğin parçası olduğuna inanıyoruz. İç siyasette de, dış politikada da zorlu süreçlerin üstesinden geldik ve gelmeye de devam ediyoruz. Türkiye olarak bölgemizde ve dünyada; hiçbir zaman kavganın, kanın ve acının tarafında değil, daima sulhün, istikrarın ve huzurun tarafındayız.

Bugün de aynı duruşa sahibiz ve inşallah bölgede dökülen kanın durması, kardeşliğin yeniden hayat bulması, bütün İslam âleminin daha aydınlık, daha güçlü yarınlara uyanması için dua ediyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Buradan da milletimize söz veriyoruz ki; daha çok çalışacağız, milletimizin yarınları için daha çok alın teri dökeceğiz, annelerimizin duası için daha çok çabalayacağız, gece gündüz demeden koşmaya devam edeceğiz" dedi.