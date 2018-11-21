Hava durumu bugün nasıl 21 Kasım Meteoroloji İstanbul Ankara İzmir hava durumu uyarısı

Hava durumu son dakika 21 Kasım Meteoroloji son dakika uyarıları neler? İstanbul Ankara İzmir hava durumu nasıl? Kar yağışları ne zaman hangi illerde başlıyor? İstanbul'da kar yağışı ne zaman? Soğuk havalar ne kadar sürecek? soruların yanıtlarını merak eden vatandaşlar için günün beklenen ilk açıklaması geldi. Meteoroloji verilerine göre Marmara ve Ege Bölgesinde ara ara bulutlar yoğunlaşıyor, Edirne çevrelerine sağanak geliyor. Çarşamba günü bu yağış gök gürültülü sağanağa dönmeye başlıyor, perşembe de bu iki bölgemizde sağanak olarak devam edecek. Akdeniz Bölgesi parçalı bulutlu, İç Anadolu'da da ara ara yoğunlaşan bulutlar var, bölgenin güneyinde sabah saatlerinde sis oluşmakta. Karadeniz'in orta ve doğu kesimleri ıslanmakta. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde parçalı bulutlar yoğunlaşmakta, bölgenin güneyi ile Güneydoğu bol bol güneş almaktadır. İstanbullular sabah saatlerinde kasvetli ve yağışlı bir havaya uyandılar. Meteoroloji resmi sitesinden yapılan açıklamalar doğrultusunda ise bazı illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Kasım ayının ortalarını geçtiğimiz bu günlerde mevsim normallerine dönüş sağlandı. 21 Kasım 2018 tarihli İstanbul ve Ankara başta olmak üzere il il hava durumu tahminlerini sizler için hazırladık. Hava durumu ile ilgili de meteorolojiden haberler ardı ardına gelirken, İl il hava durumu tahminleri ve yağış uyarılarına ilişkin detayları star.com.tr'de

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu bugün şöyle. Yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarı, batı ve iç kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 18

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı 6

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklendiği ifade edildi.



Bunun yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın devamında yağışların, Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı vurgulandı.



Hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Kırşehir, Çankırı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu,ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısında (Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu (Poyraz), gece saatlerinde Güneydoğu (Keşişleme) yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın batısında (Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli) kuvvetli (21-50 Kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İZMİR HAVA DURUMU NASIL?

Bölgemiz geneli parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Çanakkale il geneli,Balıkesir'in batısı ve İzmir'in kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.



RÜZGAR: Güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette esecek.

UYARILAR

Yağışların Çanakkale il geneli, Balıkesir'in batısı ve İzmir'in kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA HAVA DURUMU NASIL?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Bolu,Düzce illeri ve Ankara'nın Kuzeybatı ilçelrinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi beklenmektedir.



HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.



RÜZGAR: Rüzgarların genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Aydın, Muğla ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve batı yönlerden, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA



Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 14°C



Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE



Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Muğla ve Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 15°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

IZMIR °C, 21°C



Parçalı yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 17°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

MANISA °C, 20°C



Parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C



Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C



Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, 16°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

ANKARA °C, 15°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

CANKIRI °C, 15°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKISEHIR °C, 15°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C



Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C



Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KARABÜK °C, 17°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 17°C



Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C



Parçalı yer yer çok bulutlu

GİRESUN °C, 18°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 17°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 17°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 14°C



Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ERZURUM °C, 9°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

HAKKARİ °C, 14°C



Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KARS °C, 8°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 18°C



Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DIYARBAKIR °C, 17°C



Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GAZIANTEP °C, 19°C



Parçalı bulutlu

SIIRT °C, 15°C



Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLERDE HAVA



Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı ile akşam saatlerinden itibaren geneli doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yer yer 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde doğusu batıdan 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in doğusu yer yer 2,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA



Hava Durumu: Çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE



Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi ile gece saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), açıkları 6 (50 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde açıkları ile gece saatlerinde geneli 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren Antalya Körfezi’nin batısı güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, Rüzgâr: Güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.