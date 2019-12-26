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Ekonomi

Hava Kent’te teslim Eylül 2020’de başlıyor

S.S CVS Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi, çoğunluğunu İstanbul Havalimanı’nda çalışan personellerin oluşturduğu üyelerine evlerini Eylül 2020’de teslim edeceğini açıkladı.

26.12.2019  02:08 - Güncelleme: 26.12.2019  02:08

Özellikle 1980’li yıllarda yaygın olan kooperatifçilik anlayışını yeniden hayata alan S.S CVS yetkilileri bu alandaki çalışmalarını daha da büyüteceğini açıkladı. 

S.S CVS Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, Hava Kent’in gayrimenkul sektörüne ivme kazandıracak, ekonomiye ve topluma değer katarak hem toplumsal hem de milli fayda sunan bir model olduğunu vurguladı. Çavuş “Bölge henüz konut açısından bakir bölge ve burada günümüz standartlarına uygun, kaliteli ve uygun fiyatlı konut ihtiyacı var. 2016 Kasım ayında kurulduk, ilk üyelerimizi 2017 yılında almaya başladık. Fakat zaman içinde havalimanı dışından da oldukça yoğun bir talep oldu ve bugün geldiğimiz noktada 453 üyeye ulaşmış durumdayız” dedi. 

290 BİN TL DEĞERİNDE 

Projenin sürdüğünü anlatan Çavuş “Hava Kent Konut Yapı Kooperatifi olarak şu anda Hava Kent Taşoluk, Hava Kent Akpınar ve Hava Kent Haraççı olmak üzere 3 projemiz bulunuyor. Yeni havalimanına 7km, Arnavutköy Belediyesi’ne 1 km, yeni yapılacak Kirazlı – Havaalanı Metrosuna 750 metre uzaklıkta yer alan Hava Kent Taşoluk projemiz 4 blok ve 144 daireden oluşuyor ve yüzde 40’ı tamamlandı” dedi. 

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