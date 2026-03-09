Bölgedeki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine İran, Irak, İsrail, Katar ve Kuveyt hava sahaları sivil uçuşlara tamamen veya kısmen kapatıldı. Tahran, Bağdat ve Tel Aviv sahalarının kapalı olması, Avrupa-Asya rotasındaki küresel trafiğin rotasını mecburi olarak kuzeye ve güneye kaydırdı.

İSTANBUL'DA YÜK ARTIYOR

FlightRadar24'ün anlık verileri, Orta Doğu üzerinde oluşan devasa "boşluğu" net bir şekilde ortaya koyuyor. Normal şartlarda İran üzerinden geçen yüzlerce uçak, şu anda iki ana alternatifi kullanıyor Kafkaslar ve Türkiye üzerinden geçen, Karadeniz'in hemen güneyinden süzülen yoğun koridor ile Mısır ve Suudi Arabistan üzerinden geçerek Umman Denizi'ne bağlanan hat.

Körfez ülkelerinden (BAE, Katar) Avrupa'ya yapılan uçuşların büyük bir kısmı iptal edilirken, uçuşuna devam eden sınırlı sayıdaki havayolu Türkiye hava sahasını "ana arter" olarak kullanıyor. Türkiye genelindeki havalimanları, yılın ilk iki ayında 32,9 milyon yolcu ağırlayarak yıla rekorla başlamıştı; ancak Mart ayındaki bu jeopolitik kriz, özellikle İstanbul bölgesindeki anlık uçak trafiğini en yüksek seviyelere ulaştırdı. Uzmanlar, Türkiye'nin gökyüzündeki stratejik öneminin arttığını, ancak bu durumun hava trafiği yönetiminde ciddi bir yoğunluk ve uçuş sürelerinde uzamalara neden olduğunu belirtiyor.