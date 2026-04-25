Hava sahası açıldı, seferler normale döndü! İstanbul Havalimanı kalkışlı İran uçuşları yeniden başladı

IranAir şirketine ait IR719 sefer sayılı EP-IBK kuyruk tescilli Airbus A310 model uçak, Tahran'da bulunan İmam Humeyni Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gelmek üzere kalkışını gerçekleştirdi. 3 saat 26 dakikalık bir uçuşun ardından sabah saat 09.43'te inişini gerçekleştiren IranAir uçağı, 56 günlük aranın ardından İstanbul Havalimanı'na iniş yapan İranlı havayollarına ait ilk uçak oldu.

İKİNCİ UÇAK 12.03'TE, ÜÇÜNCÜ UÇAK 13.20'DE İNİŞ YAPTI

IR719 sefer sayılı uçağın ardından B99710 sefer sayılı Iran AirTour firmasına ait EP-MDL kuyruk tescilli Airbus A310 model yolcu uçağı, saat 12.03'te gerçekleştirdiği inişle 56 günlük aranın ardından İstanbul Havalimanı'na iniş yapan ikinci İran uçağı olarak kayda geçti. İran'dan İstanbul Havalimanı'na gelen üçüncü uçak ise saat 13.20'de inişini gerçekleştiren Mahan Air havayolu şirketine W5116 ait sefer sayılı, EP-MMT kuyruk tescilli Airbus A340 model yolcu uçağı oldu.

İRAN'A İLK UÇAK 12.02'DE HAVALANDI

56 günlük aranın ardından İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ilk İran uçağı olan Meraj Air'e ait MRJ4804 sefer sayılı, EP-SIG kuyruk tescilli Airbus A300 model yolcu uçağı saat 12.02'de Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'na varış için havalandı. İran için ikinci kalkış, Iran Air'e ait IR718 sefer sayılı uçuşla 12.15'te; üçüncü kalkış ise Iran AirTour'a ait B99711 sefer sayılı uçuşla 13.32'de gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı'ndan İran'a kalkan uçaklar, Hazar Denizi'nden İran hava sahasına girerken radar kapattı. MRJ4804 sefer sayılı Meraj Air uçağı, 2 saat 36 dakikalık uçuşun ardından İran hava sahasına girmesiyle radar kapatırken IR718 sefer sayılı Iran Air uçağı kalkıştan 2 saat 40 dakika, B99711 sefer sayılı Iran AirTour uçağı ise 2 saat 37 dakika sonra İran hava sahasına girmesiyle radarlarını kapatma işlemini gerçekleştirdi. Bu işlemin güvenlik gerekçesiyle yapıldığı öğrenildi.