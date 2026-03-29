  • Hava trafiğine sağanak ve fırtına engeli! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ekonomi

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferin iptal edildiği, 11 seferin ise farklı havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

İHA29 Mart 2026 Pazar 14:46
İstanbul'da etkisini sürdüren kötü hava şartları, hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADK) tarafından alınan kısıtlama kararı doğrultusunda, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı uçuşlarda düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin AJet'ten yapılan açıklamada, 29 Mart Pazar günü planlanan 51 seferin iptal edildiği bildirildi. Hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamayan 11 uçağın ise güvenli liman olarak belirlenen diğer havalimanlarına (divert) yönlendirildiği kaydedildi. Operasyonların uçuş emniyetinden ödün verilmeden sürdürüldüğü vurgulanırken; hava şartlarının seyrine göre yeni iptal ve yönlendirmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, yolcuların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için iletişim kanalları üzerinden bilgilendirmelerin devam ettiği aktarılırken, seyahat öncesi uçuşlarının güncel durumunun AJet internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

