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Ekonomi

Hava trafik kontrollerinin uzmanlık şartları uluslararası standartlara uyumlu hale getirildi

Hava trafik kontrol personeli ile kontrolör lisansı alacak kişilerin sağlık, eğitim ve uzmanlık şartları, uluslararası standartlara uyum sağlanması ve denetim süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla güncellendi.

AA18 Şubat 2025 Salı 12:41 - Güncelleme:
Hava trafik kontrollerinin uzmanlık şartları uluslararası standartlara uyumlu hale getirildi
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Hava Trafik Kontrolörü Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genel Müdürlükten edinilen bilgilere göre, yönetmelik, hava trafik kontrol hizmetlerinin kesintisiz ve emniyetli şekilde sürdürülmesi amacıyla yenilendi.

Yönetmelikle sivil hava trafik kontrol hizmetlerinde görevli hava trafik kontrol personeli ile hava trafik kontrolörü lisansı alacak kişilerin sağlık, eğitim ve uzmanlık şartlarının uluslararası standartlara uyumunun artırılması, operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve denetim süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yer alan hava trafik kontrol personelinin tanımı ve lisans süreçlerine dair ifadeler daha açık hale getirilirken, stajyer ve asistan hava trafik kontrolörleri gibi kavramların tanımları güncellendi.

Hava trafik kontrolörlerinin mesleki yeterliliklerinin korunması için düzenli değerlendirme, eğitim ve denetim süreçleri belirlendi. Derecelerin yenilenmesi ve yeterliliklerin sürdürülmesi amacıyla prosedürler netleştirildi. Psikoaktif madde kullanımı, fiziki yeterlilik kaybı veya mesleki yetersizlik durumlarında uygulanacak idari yaptırımlar yeniden düzenlendi.

Genel Müdürlüğün denetim yetkileri genişletilerek, sağlık raporları, yeterlilik değerlendirmeleri ve eğitim süreçlerinin etkin denetimi hedeflendi. Böylece, uluslararası havacılık standartlarına tam uyum sağlanması amaçlandı.

  • Hava trafik kontrol
  • uluslararası standartlar
  • uzmanlık

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