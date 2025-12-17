İSTANBUL 14°C / 5°C
Ekonomi

Hava yolu taşımacılığına yeni gümrük sistemi! 2026'da başlıyor

Ticaret Bakanlığınca, Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes havalimanlarında pilot olarak uygulanan, hava yolu beyan formu ve eki belgelerin, gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmesini sağlayan Havayolu Gümrük Beyan Sistemi'nin, 2 Mart 2026 itibarıyla tüm uluslararası havalimanlarında yaygınlaştırılacağını bildirdi.

17 Aralık 2025 Çarşamba
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava yolu taşımacılığında gümrük süreçlerinin daha hızlı, güvenli ve tamamen dijital bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Hava yolu taşımacılığına ilişkin gümrük süreçlerinde, kamu ve özel sektör paydaşları arasında elektronik bilgi alışverişinin sağlanmasının ve uçtan uca dijital, veri temelli ve paydaş odaklı bir yapı tesis edilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi'nin kararlılıkla hayata geçirildiği vurgulandı.

- "HAVA YOLU TAŞIMACILIĞINDA KARGO GÜMRÜK SÜREÇLERİNİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Proje doğrultusunda, hava yolu beyan formu ve eki belgelerin, gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmesini sağlayan Hava Yolu Gümrük Beyan Sistemi'nin halihazırda Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes havalimanlarında pilot olarak uygulandığı, genelgenin yürürlük tarihi 2 Mart 2026 itibarıyla tüm uluslararası havalimanlarında yaygınlaştırılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sistem, hava yolu beyan formu ve eki belgelerin gümrük idaresine beyanında kağıtsız ortam, azalan manuel işlem yükü, uygulama birliği, veri güvenliği ve veri temelli karar alma kazanımları ile idari açıdan risk analizi, izleme ve denetim kapasitesini güçlendiren, taşıyıcı ve ilgili paydaşlar için öngörülebilir, hızlı ve kolay bir gümrük süreci sunmaktadır. Bakanlık olarak Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi'nin ilerleyen aşamalarında, hava yolu taşımacılığında kargo hareketlerine yönelik gümrük süreçlerini de dijitalleştirerek kamu ile özel sektör paydaşlarının tek bir platformda buluştuğu entegre bir yapı tesis etmeyi, dış ticaret lojistiğinde etkinlik ve koordinasyonu arttırarak ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sunmayı hedefliyoruz."

