Havada bayram hazırlığı! Bin 500'ten fazla ilave uçuş planlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında oluşacak yoğun yolcu talebine karşı havayolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından ilave sefer planlamaları yapıldığını bildirdi.

"21 MAYIS-3 HAZİRAN DÖNEMİNDE İÇ VE DIŞ HATLARDA TOPLAM BİN 506 İLAVE UÇUŞ PLANLANDI"

Bakan Uraloğlu, vatandaşların bayram süresince ailelerine, yakınlarına ve memleketlerine daha rahat ulaşabilmesi amacıyla havayolu taşımacılığında kapasite artışına gidildiğini vurgulayarak, "Bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla havayollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Havayolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs-3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam bin 506 ilave uçuş planlandı" ifadelerini kullandı.

Planlanan ilave seferlerin bin 214'ünün iç hatlarda, 292'sinin ise dış hatlarda düzenleneceğini kaydeden Uraloğlu, özellikle yoğun talep görülen destinasyonlarda havayolu kapasitesinin artırıldığını söyledi.

Havayollarının operasyonel planlamalarının yakından takip edildiğini söyleyen Uraloğlu, "Yolcu talebine göre havayolu taşımacılarımız ilave kapasite değerlendirmelerine devam edecek" açıklamasında bulundu.