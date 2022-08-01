Havada kaos! Avrupa'da tarihi çöküş: Peş peşe duyurdular

Corendon Airlines açıklamasına göre, Almanya'daki havalimanları başta olmak üzere Avrupa'da birçok havalimanının temel sorunu olan personel yetersizliği, havayollarının operasyonlarında önemli aksaklıklara yol açtı.

Personel eksikliğinin etkisiyle yaşanan aşırı yoğunluk ve hizmet yetersizliğinin yanı sıra yoğun hava trafiği problemi nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi, sezon uçuşlarının bir kısmını iptal etmek zorunda kaldı.



- BİRÇOK YOLCU, UÇUŞLARINI KENDİLERİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDI

Kovid-19 nedeniyle seyahati zorlaştıran ve hatta uzun süre tamamen durma noktasına getiren kısıtlamaların sona ermesiyle hava yolları yoğun bir sezon geçirmeye hazırlanıyordu. Ancak havacılık sektörü, bu kez de salgının artçı etkileriyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Salgında çok sayıda personel ile yollarını ayıran hava yolu şirketleri, yoğun sezona girerken personel bulmakta zorlandığı için özellikle uluslararası havalimanlarında yaşanan uzun bekleme süreleri, check-in işlemelerinin yavaş gerçekleşmesi, yolcu bagaj sorunları, sendika üyelerinin başlattığı uyarı grevleri gibi birçok sorun hem yolcuları hem hava yollarını güç durumda bıraktı. Hatta birçok yolcu, havalimanlarında yaşanan problemler sebebiyle uçuşlarını kendileri iptal etmek zorunda kaldı.

- "MAĞDUR OLAN YOLCULARIMIZIN YAŞADIĞI OLUMSUZ DENEYİM İÇİN İÇTENLİKLE ÜZÜLÜYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Yıldıray Karaer, şunları kaydetti:

"Öncelikle pandemi sürecinde tatil yapamayan insanların bu sezon itibarıyla özledikleri tatile kavuşacakları için biz de çok heyecanlıydık. Aldığımız memnun edici rezervasyonlar sonucu yoğun bir uçuş programı ile sezona giriş yapmıştık. Fakat özellikle sıklıkla uçtuğumuz Avrupa meydanlarında yaşanan hizmet yetersizliği sebebiyle planladığımız uçuşlardan bir kısmını iptal etmek zorunda kaldık. İptal edilen uçuş sayısını mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışsak da ağustos, eylül ve ekim uçuşlarımızın turistik hatlarda yüzde 15, etnik hatlarda ise yüzde 25'ini iptal ettik. Son dönemde birçok hava yolu gibi Corendon Airlines olarak karşılaştığımız problemler sebebiyle mağdur olan yolcularımızın yaşadığı olumsuz deneyim için içtenlikle üzülüyoruz."

Karaer, büyük havalimanlarında yaşanan sıkıntılardan kaynaklı gecikmelerin yolcuların alternatif olarak küçük meydanlara yönelmesine ve bu havalimanlarının da yoğunlaşmasına sebep olduğunu belirterek, "Bununla birlikte Avrupa'da bir çok havalimanının gece uçuşlarına kapalı olması operasyonları neredeyse durma noktasına getirmiş olsa da tarifemizde kalan uçuşlarımızı zamanında icra etmek için bu kararı vermiş bulunmaktayız. Herkesin mutlu bir tatil yapmak istediği bir dönemde yaşanan bu olaylar ile seyahatin kabusa dönmesi durumu ile karşı karşıyayız. Planlı uçuşlarımızın icra edilip edilemeyeceğini sorgulayan müşterinin kaygısı, bu sektöre hizmet veren bizim gibi şirketlere büyük üzüntü vermektedir." ifadelerini kullandı.

Olağanüstü bir operasyonel sıkıntı yaşanan havacılık sektörünün en kısa zamanda toparlanmasını umduklarını aktaran Karaer, "Bu zorlu dönemde yolcularımızın uzun zamandır bekledikleri tatili kaçırmamaları için alternatifler sunmaya çalışacağız. Elimizde olmayan sebeplerle yolcularımıza yansıyan bu aksaklıklar yüzünden çok üzgünüz. Yolcularımızın bu olumsuz koşullardan mümkün olduğunca az etkilenmesi için tüm ekibimizle yoğun bir çalışma yürüterek en iyi çözümleri sunmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Corendon Airlines, uçuşu iptal edilen yolcularına, uçuşlarından 7 gün önce veya sonra olmak üzere diledikleri yeni bir uçuş için ücretsiz rezervasyon hakkı veriyor.