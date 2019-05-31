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Havada-karada büyük göç

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler yollara döküldü. Otobüs terminallerinde yoğunluklar yaşandı. Feribot iskelelerinde erkenden kuyruklar oluşurken havalimanlarında yaşanan kalabalık da göze çarptı. Uzmanlar yola çıkacak olanlara ‘dikkat’ uyarısı yapıyor.

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9 gün sürecek Bayram tatili nedeniyle hava-kara ve denizde büyük göç başladı. Yaklaşık 15 milyon aracın yollara çıkması beklenirken, havayolu taşımacılığında da ciddi yoğunluk yaşanıyor. Yalnızca Türk Hava Yolları 1 milyon 930 bin kişiyi taşıyacağını duyurdu. Ayrıca otogarlarda da yoğun saatler yaşanıyor. Otobüs firmaları gelen talebi karşılamak adına ek seferler koydu. Sadece İstanbul’dan günlük 2 bin 500 otobüsün kalkması bekleniyor.  Bursa terminalinde de Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik başladı. Firmalar ek seferlerle talepleri karşılamaya çalışıyor. 

KUYRUK SABAH BAŞLADI 

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla Bursalılar da en çok Akdeniz ve Ege kıyılarını tercih ederken, terminalde bulunan yaklaşık 200’e yakın firmanın otobüsleri dolu olarak sefere çıkıyor. Yoğunluk şimdiden bir çok otogarda başlarken, benzer hareketlilik feribot iskelelerinde de hissedildi. İstanbul’dan İzmir, Ayvalık ve Edremit Körfezi’ne gitmek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren Bandırma Feribot İskelesi’nde kuyruk oluşturdu. İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) Yenikapı-Bandırma hattında seferlerini artırdı. Dünkarşılıklı yedişer sefer yapıldı. Bu seferlerde hızlı feribotlar bin 200 araç ile 6 bin 500 yolcu taşıdı.

İSTANBUL HAVALİMANI 

HAZIRYeni evinde ilk bayramını geçiren THY ise yoğunluğun yaşandığı ilk gün 482 sefer ile 80 binin üzerinde yolcu taşıdı. Doluluk oranı ise yüzde 85.2’ye ulaştı. THY’nin bayram süresinde günlük 200 bin yolcu taşıması bekleniyor. İstanbul Havalimanı’nın da da bayram için tedbir alındı. Bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray ve ek personel planlamaları gerçekleştirildi. Aracıyla gelen yolculara 31 Mayıs-04 Haziran tarihleri arasında  otoparka 10 aracını park eden yolculardan 7 gün ücret alınacak.

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