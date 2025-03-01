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Ekonomi

Havale ve EFT'de yeni dönem başlıyor... Artık zorunlu olacak

Havale ve EFT işlemleri için SMS onayı zorunlu hale geliyor. BDDK, bankaların güvenlik sistemlerini güçlendirmek için yeni bir düzenleme hazırladı. Bugün itibarıyla bazı bankalar, para transferlerinde çift aşamalı doğrulama sistemine geçiş yapacak.

Akşam Gazetesi1 Mart 2025 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Havale ve EFT'de yeni dönem başlıyor... Artık zorunlu olacak
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Son yıllarda kullanıcıların hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak kredi çekilmesi veya habersiz para transferleri yapılması gibi vakalarda büyük bir artış yaşanması üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların güvenlik sistemlerini güçlendirmek için yeni bir düzenleme hazırladı. Bugün itibarıyla bazı bankalar, para transferlerinde çift aşamalı doğrulama sistemine geçiş yapacak.

TANIMLI TELEFONDA DA ZORUNLU

Havale ve EFT işlemleri için SMS onayı zorunlu hale gelecek. Tanımlı telefonlardan bile giriş yapılsa, havale ve EFT için ekstra doğrulama yapılacak. Üçüncü bir cihazdan hesaba erişim sağlansa dahi para transferi engellenecek. BDDK, söz konusu hazırlıkların teknik aşamasının tamamlanması amacıyla bankalara ek bir süre verirken, ilerleyen aylarda 'çift adımlı doğrulama' uygulaması tüm bankalar için zorunlu tutulacak.

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  • havale güvenlik
  • eft onayı
  • çift aşamalı doğrulama

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