İstanbullulara güzel haber: 2020'de açılacak

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Havalimanı metrosunun ilk hattı 2020'de açılacak

Ulaştırma Bakanı Turhan, İstanbul’da yapımı süren dev projelerin son durumunu değerlendirdi. Turhan, 'Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattını 2020’de, Halkalı hattını ise 2022’de işletmeye açacağız' dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, tüm Türkiye’nin gözlerinin çevrildiği 23 Haziran seçimleri öncesi İstanbul projelerini anlattı. İstanbul Havalimanı’na erişimi kolaylaştıracak metro hatlarından Gayrettepe hattının 2020’de, Halkalı hattının ise 2022 yılında işletmeye açılacağını ifade eden Bakan Turhan, Çatalca Çevre Yolu’nun tamamını ise bu hafta sonu hizmete açacaklarını belirtti. Bakan Turhan, şunları söyledi: “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesimi 37.5 kilometre ve 9 istasyon olarak yer teslimi 9 Aralık 2016’da yapılarak işe başlandı. İstanbul Havalimanı-Halkalı kesimi ise 31.5 kilometre 7 istasyon olarak yer teslimini ise bu yıl 14 Mart’ta yaparak işe başlandı.”
 
ÇATALCA YOLU HAFTASONU AÇIK
 
Karayollarında da Hasdal–Kemerburgaz–Göktürk–Işıklar yolu üzerinden yapılan 2x3 şeritli karayoluyla havalimanına ulaşılabileceğini belirten Turhan, şöyle konuştu: “Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul Kuzey Çevreyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yolu) ve Mahmutbey-Odayeri Bağlantı Yolu’yla Bakırköy, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri ve civarındaki yerleşimlerden 22 kilometrelik 2x4 şeritli bir bağlantı yolundan da havalimanına ulaşmak mümkün olacak. Çatalca Çevre Yolu üzerinden geçici bağlantısını 16 Mart’ta açmıştık. Çatalca Çevre Yolu’nun tamamını da hafta sonu açacağız.”  
 

12.3 MİLYON YOLCU AĞIRLADI

Bakan Turhan, “İstanbul  Havalimanı iç hatlarda 3 milyon 145 bin 882, dış hatlarda 9 milyon 164 bin 891, toplamda ise 12 milyon 310 bin 773 yolcu ağırladı. Dünyanın birçok ülkesinde büyük havalimanları 1 yılda bu kadar yolcu ağırlamıyor” ifadelerini kullandı.
 

KUZEY MARMARA OTOYOLU BİTİYOR

Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Bakan Turhan, “Kuzey Marmara Otoyolu projesinde şu ana kadar 398.4 kilometrelik yolun 256 kilometresini vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Geriye kalan yaklaşık 142 kilometrelik yolu da yakın zamanda tamamlayarak hizmete vereceğiz”ifadelerini kullandı.
 

'3 KATLI TÜNEL' 2 KİLOMETRE KISALIYOR
 
3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’nin karayolu kesiminin ise Anadolu yakasındaki Çamlık Kavşağı’ndan başlayarak, Avrupa Yakası’ndaki Hasdal Kavşağı’na bağlanacağını, toplam uzunluğu 16 kilometre ve 2x2 yol olacağını anlatan Turhan, “Raylı sistem ise Söğütlüçeşme-İncirli arasında 30.2 kilometre ve 15 istasyondan oluşan çift hat metro sistemi olacak. Boğaz altındaki tünel kesiminin yaklaşık 16.8 metre çapında TBM tünel olarak imal edilmesi, altta çift hat metro ve üst iki kesimde 2x2 karayolu ortada olacak şekilde 3 katlı olarak tasarlandı” dedi. 3 katlı tünelin yapılan lansmana oranla yaklaşık 2 kilometre kısalacağını belirten Bakan Turhan, şöyle devam etti: “İmzalanacak protokolle YİD yetkilendirme kararına başvurulacak ve Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında ihale ilanına çıkacağız.”

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