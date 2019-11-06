''Havalimanı referans oldu, dünya kapısını çalıyor''

Türkiye’nin vizyon projeleri olarak adlandırılan çok sayıda mega yapıda imzası bulunan, İstanbul Havalimanı’nda ortağı olan Kalyon Holding, küresel bir şirket olma yolunda hamlelerini sürdürüyor. Bu yönde en önemli referans da İstanbul Havalimanı oldu. Şirketin İstanbul Havalimanı’nda edindiği tecrübe, bir çok ülkede de iş kapısını araladı. Kalyon Holding şimdiden bir çok ülkeden havalimanı ve alt yapı ihalelerine davet almaya başladı.

34 BİN KİŞİYE İŞ VERİYOR

Şirketin yeni dönem planlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımı alanlarında hayata geçirilecek yeni projelerle birlikte, 2020 yılını yüzde 15’in üzerinde büyümeyle tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Kalyon Holding şirketlerinde şu an istihdam edilenlerin sayısının 16 bin 500’e ulaştığını ifade eden Kalyoncu, “Bu sayı iştirakler ve alt yüklenicilerle birlikte ise 34 bin kişi civarında” diye konuştu. Hedeflerini, “Kalyon’u kendi alanında dünyanın en önemli markalarından birine dönüştürmek” diye özetleyen Mehmet Kalyoncu, bu kapsamda yeni dönemde yurtdışı yatırımlarına da ağırlık vereceklerini vurguladı.

BAŞKANLAR ARIYOR

Kalyoncu “Bu konuda ciddi adımlar atmayı sürdürüyoruz. Hedef coğrafyalarda da ülkemizde geldiğimiz büyüklüğe ulaşmak istiyoruz. Bunun için Kalyon Avrupa ofisimizi ilk olarak Bükreş’te kurduk. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa’daki fırsatları inceliyoruz” diyen Kalyoncu, sözlerine şöyle devam etti: “Amerika’dan Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada, yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu. Bu çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye’de tamamladığımız önemli projeler, küresel bazda da önümüzü açıyor, Kalyon markasının güvenilirliğine önemli katkı sağlıyor. Devlet Başkanı, başbakan ve bakan seviyesinde, farklı ülkelerden görüşme davetleri alıyoruz.”