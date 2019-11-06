''Havalimanı referans oldu, dünya kapısını çalıyor''
İstanbul Havalimanı’nı gören bir çok ülke, altyapı ve terminal işi için Türkiye’nin kapısını çalıyor. Dev projenin ortağı Kalyon Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu “Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu. Devlet başkanı, başbakan ve bakan düzeyinde davetler alıyoruz” dedi.
Türkiye’nin vizyon projeleri olarak adlandırılan çok sayıda mega yapıda imzası bulunan, İstanbul Havalimanı’nda ortağı olan Kalyon Holding, küresel bir şirket olma yolunda hamlelerini sürdürüyor. Bu yönde en önemli referans da İstanbul Havalimanı oldu. Şirketin İstanbul Havalimanı’nda edindiği tecrübe, bir çok ülkede de iş kapısını araladı. Kalyon Holding şimdiden bir çok ülkeden havalimanı ve alt yapı ihalelerine davet almaya başladı.
34 BİN KİŞİYE İŞ VERİYOR
Şirketin yeni dönem planlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımı alanlarında hayata geçirilecek yeni projelerle birlikte, 2020 yılını yüzde 15’in üzerinde büyümeyle tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Kalyon Holding şirketlerinde şu an istihdam edilenlerin sayısının 16 bin 500’e ulaştığını ifade eden Kalyoncu, “Bu sayı iştirakler ve alt yüklenicilerle birlikte ise 34 bin kişi civarında” diye konuştu. Hedeflerini, “Kalyon’u kendi alanında dünyanın en önemli markalarından birine dönüştürmek” diye özetleyen Mehmet Kalyoncu, bu kapsamda yeni dönemde yurtdışı yatırımlarına da ağırlık vereceklerini vurguladı.
BAŞKANLAR ARIYOR
Kalyoncu “Bu konuda ciddi adımlar atmayı sürdürüyoruz. Hedef coğrafyalarda da ülkemizde geldiğimiz büyüklüğe ulaşmak istiyoruz. Bunun için Kalyon Avrupa ofisimizi ilk olarak Bükreş’te kurduk. Buradan Balkanlar, Doğu Avrupa’daki fırsatları inceliyoruz” diyen Kalyoncu, sözlerine şöyle devam etti: “Amerika’dan Avrupa’ya ve Ortadoğu’ya uzanan geniş bir coğrafyada, yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu. Bu çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye’de tamamladığımız önemli projeler, küresel bazda da önümüzü açıyor, Kalyon markasının güvenilirliğine önemli katkı sağlıyor. Devlet Başkanı, başbakan ve bakan seviyesinde, farklı ülkelerden görüşme davetleri alıyoruz.”
Dev projelere imza attı
Yurt içi ve yurt dışında yatırımlarını hız kesmeden devam ettiren Kalyon Holding’in bugüne kadar tamamladığı projeler arasında, 1980’li yıllarda yapımını üstlendikleri Ankara tank bakım fabrikaları, İstanbul’un su sorununu çözen Ömerli Çamlıca İsale Hattı, İstanbul Metrobüs projesi, KKTC’ye su temini projesi, Avrupa’nın en büyüğü olan Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve son olarak Türkiye’nin gözbebeği İstanbul Havalimanı yer alıyor.
İstanbul Havalimanı 41 milyon yolcu ağırladı
İstanbul Havalimanı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Kalyoncu, bu projenin Cumhuriyet tarihinde yapılmış en büyük yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Böyle bir yatırımın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını açıklayan Kalyoncu, “7 Nisan 2019’daki büyük taşınmadan bugüne kadar geçen 8 ayda, 41 milyonun üzerinde yolcu havalimanımızı kullandı. Bu rakam, Münih Havalimanı’nın geçen bir yılda ağırladığı yolcu sayısına eşdeğer. Dolayısıyla İstanbul Havalimanı her türlü kriter açısından havacılık endüstrisinde küresel anlamda kendisini kanıtlamış durumda. Böylesine büyük ve stratejik bir projenin Türk şirketleri tarafından, yerli sermaye ile ve Türk yöneticilerin emeğiyle hayata geçmesi bile gururlanmak için yeterli” dedi. Mehmet Kalyoncu ayrıca İstanbul Havalimanı’nda 3’üncü pistin 2020 yazından açılacağını söyledi.
‘Asrın Projesi’ne ‘Yılın Havalimanı Ödülü’
Dünyada havacılık sektörünün prestijli yayınlarından International Airport Review Dergisi’nin okuyucu oylarıyla belirlenen ‘Reader’s Choice 2019’ ödüllerinde güçlü rakiplerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, ‘Airport of the Year’ kategorisinde ödülün kazananı oldu. İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, ödül ile ilgili “Pek çok önemli havalimanını geride bırakarak almış olduğumuz ‘Airport of the Year’ ödülü İstanbul Havalimanı’nda işimizi ne denli doğru yaptığımızın da bir göstergesi. Ülkemiz için gurur vesilesi dünya içinse örnek olmanın bize yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerleyen dönemlerde hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek ülkemize uluslararası daha pek çok ödülü getirmek istiyoruz” dedi.
GAYRİMENKUL ALMANIN TAM ZAMANI
Mehmet Kalyoncu, gayrimenkul sektöründe inşaat maliyetlerindeki artışların bugüne kadar sineye çekildiğini, fakat bu maliyetlerin önümüzdeki dönemde fiyatlara yansıtılacağını da belirtirken, “Son dönemde inşaat maliyetleri arttı ama gayrimenkul fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı. Bu maliyet artışının fiyatlara yansımaması kesinlikle sürdürülebilir değil. Fiyatlar eninde sonunda artacak. Tam da bu sebeple özel indirimlerin uygulandığı bu dönemde ev almanın tam vakti olduğunu düşünüyoruz” diye de ekliyor.
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