Havayolu ile 6 ayda yaklaşık 109 milyon yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 89 bin 696, dış hatlarda ise 91 bin 608 olduğunu kaydeden Uraoğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 223 bin 459'a ulaştı. 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 2,5 artış meydana geldi." ifadelerini kullandı.

-BİR AYDA 23 MİLYON 391 BİN 286 YOLCU SEYAHAT ETTİ

Bakan Uraloğlu, haziran ayında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 298 bin 154, dış hat yolcu trafiğinin ise 14 milyon 80 bin 501 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 23 milyon 391 bin 286 yolcunun seyahat ettiğini kayden Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda 88 bin 348 ton, dış hatlarda 377 bin 834 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 466 bin 182 tona ulaştı." diye konuştu.

-6 AYDA HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 108 MİLYONU GEÇTİ

Uraloğlu, ocak-haziran döneminde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 454 bin 841, dış hatlarda ise 410 bin 226 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 134 bin 447 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dâhil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 5,7 arttığını söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 46 milyon 562 bin 512, dış hat yolcu trafiğinin 62 milyon 172 bin 150 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 108 milyon 811 bin 724 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,3 artış oldu."

Bakan Uraloğlu, 6 aylık dönemde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısının Avrupa Birliği üyesi olan Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Hırvatistan, İrlanda, İsveç, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'ın toplam nüfusunu geride bıraktığını ifade etti.

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 418 bin 16 ton, dış hatlarda bir milyon 917 bin 548 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 335 bin 564 tona ulaştığını da bildirdi.

-İSTANBUL HAVALİMANI 39 MİLYON 37 BİN 955 YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise haziran ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 12 bin 9, dış hatlarda 35 bin 263 olmak üzere toplamda 47 bin 272'ye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda bir milyon 734 bin 831, dış hatlarda 5 milyon 404 bin 699 olmak üzere toplamda 7 milyon 139 bin 530 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.

Ocak-haziran döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 58 bin 266, dış hatlarda 201 bin 984 olmak üzere toplamda 260 bin 250 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, "İç hatlarda 8 milyon 121 bin 341, dış hatlarda 30 milyon 916 bin 614 olmak üzere toplamda 39 milyon 37 bin 955 yolcu trafiği gerçekleşti." dedi.

-SABİHA GÖKÇEN'DE 128 BİN 559 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu "Haziran ayında yolcu trafiği iç hatlarda bir milyon 890 bin 780, dış hatlarda 2 milyon 162 bin 41 olmak üzere toplamda 4 milyon 52 bin 821 oldu. Uçak trafiği ise iç hatlarda 10 bin 231, dış hatlarda 13 bin 50 olmak üzere toplamda 23 bin 281 olarak gerçekleşti." dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda altı aylık sürede iç hatlarda 54 bin 99, dış hatlarda 74 bin 460 olmak üzere toplamda 128 bin 559 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 9 milyon 647 bin 803, dış hatlarda 12 milyon 461 bin 343 olmak üzere toplamda 22 milyon 109 bin 146 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 714, altı aylık dönemde ise 13 bin 599 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.

-TURİZM MERKEZLERİ 6 AYDA 23 MİLYON 961 BİN 768 YOLCU AĞIRLADI

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 6 ayda iç hatlarda 8 milyon 542 bin 568, dış hatlarda 15 milyon 419 bin 200 olmak üzere toplamda 23 milyon 961 bin 768'e ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 69 bin 333, dış hatlarda 100 bin 331 olmak üzere toplamda 169 bin 664 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"6 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 5 milyon 507 bin 782, Antalya Havalimanı'nda 14 milyon 537 bin 325, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 2 milyon bin 608 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda bir milyon 530 bin 12 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 385 bin 41 yolcu trafiği gerçekleşti."