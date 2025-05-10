Suriye'deki hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Türkiye, elektriğin yanı sıra doğalgaz da ihraç edecek. 3 aya başlayacak ihracatla Türkiye'nin kasasına 1 milyar 60 milyon dolar girecek.

Suriye'de 61 yıllık Bass rejiminin devrilmesinin ardından ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak ve yaşanabilir kılmak için Türkiye kritik bir rol üstlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ülkenin enerji sorununun çözümü noktasında çalışmalarını hızlandırdı. Elektrik ihracatının yanı sıra Suriye'ye doğalgaz ihracatına da başlanacak.

Sabah'ın haberine göre, Suriye'ye yapılacak elektrik ve doğalgaz ihracatından Türkiye bugünkü rakamlarla 1 milyar 60 milyon dolar gelir sağlanacak.

700 MW'YE ULAŞACAK

Halen Suriye'ye 200 megavatlık elektrik ihracatı yapılıyor. Birecik- Halep arasındaki hatta 500 megavatlık kapasiteyle alakalı izin süreçleri tamamlandı, sahada fiziki çalışmalar sürüyor.

Önümüzdeki aylarda çalışmalar tamamlanınca Suriye'ye 700 megavatlık elektrik ihracatı başlayacak. Böylece, Suriye'de 350 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

KİLİS-HALEP'TE SONA GELİNDİ

Kilis-Halep Doğalgaz Hattı'nın da 3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Böylece, bölgeye günlük 6 milyon, yıllık ise 2 milyar metreküp doğalgaz ihraç edilecek. Doğalgazın bugünkü piyasa fiyatı 1000 metreküp karşılığı 355 dolar olarak baz alındığında toplam 710 milyon dolarlık da doğalgaz ihracatı gerçekleşecek. Böylece elektrik ve doğalgaz ihracatından Türkiye'nin kasasına yaklaşık 1 milyar 60 milyon dolar girecek.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İÇİN ENERJİ ŞART

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da ihraç edilecek doğalgaz ile Suriye'nin Halep ve Humus'taki santrallerde elektrik üreteceğini kaydederken, "Özellikle Türkiye'deki 3 milyona yakın Suriyeli kardeşimizin gönüllü, onurlu bir şekilde dönüşle alakalı en önemli beklentileri oradaki hayatın normalleşmesi, hayatın olağan akışının sürdürülebilir olması ve bunun için de en temel hizmetlerin onlara sunulabiliyor olması gerekiyor. İşte elektriğin, suyun, gazın yani enerjinin onların hayatında olabilmesi lazım" dedi.

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