Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciası sonrasında, vatandaşlar ev tipi yangın söndürme cihazlarına yöneldi. Bazı fırsatçılar fahiş zamlar yaparken, uzmanlar asıl tehlikenin internetten 300 -700 lira gibi fiyatlardan satılan 'merdiven altı yangın tüpleri' olduğuna işaret etti.

UCUZ OLANLARI ALMAYIN

Akşam Gazetesi'ne konuşan Tüm Yangın Söndürme Sistemleri Araştırma ve Geliştirme Derneği (TÜYANDER) Başkanı Fikret Kır, "1000 Lira altındaki yangın söndürme tüpleri maliyet açısından büyük ihtimalle korsandır. Piyasada Kalsit toz adını verdiğimiz maddeden imal edilen tüpler dolaşıyor. Bu tüpler hem insan sağlığı açısından hem de yangına müdahale sırasında büyük zararlar verebilir" dedi.

Kır, yangın söndürme cihazı satın alırken vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı: Çok ucuz olan ürünleri satın almayın. İçeriğinde Mono Amonyum Fosfat bazlı toz olmasına dikkat edin. TSE gibi belgelerini ve uygun üretildiğini kontrol edin. Dolum ve son kullanma tarihine bakın. Kullanım alanına göre cihaz tercih edin.

Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin kirli ilişkisi açığa çıktı: Çok masraflı denetimi iptal ettirelim

Otel yangınında eşini ve kızını kaybeden Altın: Göz göre göre bir katliam yapıldı

Gazelle Otel Müdürü itiraf etti