Hayvansal üretimde aile işletmeleri ile kadın ve genç yetiştiricilere ilave destek

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni destekleme modelinin gıda arz güvenliği dikkate alınarak üretim planlaması ekseninde hazırlandığını ifade eden Yumaklı, hedeflerinin verimli, sürdürülebilir ve kalite bir üretim modeli olduğunu vurguladı. Ülke ihtiyacının yurt içi üretimle karşılanmasını hedeflediklerinin altını çizen Yumaklı, "Bu kapsamda yerli gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması ile üretim sürecinde yaşanan maliyet artışları ve fiyat istikrarsızlıkları gibi olumsuz koşullardan üreticilerin korunmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yumaklı, bu amaç ve hedefler doğrultusunda, önceki yıllarda uygulanan destekleme programlarının daha etkin bir yapıya kavuşturularak 2024-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık yeni bir destekleme programı oluşturduklarına dikkati çekti.

Yeni destekleme programı ile belirlenen kriterleri yerine getiren işletmelere ilave destekleme yapılacağını dile getiren Yumaklı, ayrıca, hayvancılık işletmeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan aile işletmelerine ilk defa ilave destek verildiğini ve kırsalda üretimin ana direği olan kadınlara ve geleceğimizin teminatı gençlere pozitif ayrımcılık yapıldığını vurguladı.

SÜT VE BESİLİK MATERYAL ÜRETİM PLANLAMA BÖLGELERİNE İLAVE DESTEKLER



Üretim planlamasının teşvik edilmesi kapsamında; süt ve besilik materyal üretim planlama bölgesi olarak belirlenen illerde doğan buzağı ve malaklar için temel desteğe yüzde 50, çiğ süt desteğinde ise süt üretim planlama bölgesi illerinde temel desteğe yüzde 40 ilave destekleme yapılacak. Hastalıktan ari işletmelerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında; kaliteli damızlık materyalin yurt içi üretimle karşılanması için ari işletmelerde doğan dişi buzağı/malaklara temel desteğe ilk defa ilave olarak 4 katı daha fazla destekleme sağlanacak. Hastalıktan ari işletmeler veya AB onaylı işletmelerde üretilen süt için temel desteğe ilave olarak 3 katı daha fazla destekleme yapılacak. Karar kapsamında 2024 yılında buzağı ve malaklar için bin lira olan kuzu ve oğlaklar için 200 lira, arıcılık için 100 lira, ipekböceği için bin lira, besilik erkek sığır (karkas) için 500 lira, tiftik üretimi için 80 lira, temel destek tutarı belirlendi.

Yeni karar ile mevcut durumda verimlilik kriterlerini sağlayan bir aile işletmesi buzağı başına 2 bin 68 lira destek alırken, yeni model kapsamında 4 bin 800 TL destek alacak. İşletme sahibinin kadın ve/veya genç yetiştirici olması durumunda ilave 700 lira, birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi olması durumunda ilave 200 lira olmak üzere buzağı başına 5 bin 700 lira desteğe ulaşılacak.

Halihazırda ari bir aile işletme 28 bin 680 lira destek alırken, yeni model kapsamında 77 bin lira desteğe ulaşılacak.

Mevcut durumda 100 baş anaç koyun varlığına sahip bir aile işletmesi; anaç koyun, sürü yenileme, göçer ve çoban desteği dahil toplam 45 bin 400 lira destek almaktayken yeni model ile bir aile işletmesi, işletmede doğan kuzular için kadın ve/veya genç yetiştirici, birinci derece örgüt üyesi olması durumunda çoban desteği ile birlikte toplam rakam 85 bin 200 liraya çıkacak.

Şu anda 100 adet kovana sahip bir arıcı 6 bin lira destek alırken, yeni model kapsamında 10 bin lira temel destek, genç ve/veya kadın arıcı olması durumunda ilave 4 bin lira, gezginci arıcı olması durumunda ilave 3 bin lira, birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyesi olması durumunda ilave 2 bin TL olmak üzere toplam 19 bin lira desteğe ulaşabilecek.

İpek böceği desteği kapsamında; mevcut durumda bir yetiştirici 14 kilogram yaş koza ve tohum desteği (1 kutu) için 5 bin 350 lira destek alırken, yeni model ile 14 bin lira temel destek, genç ve/veya kadın olması durumunda ise ilave 5 bin 600 lira, olmak üzere toplam 19 bin 600 lira destek alacak.

Halihazırda 5 baş kombine ırka sahip besicilik yapan bir aile işletmesi 300 kilogram karkas için 2 bin 500 lira destek alırken, yeni model kapsamında 2 bin 500 lira temel desteğe ilave olarak, 300 kilogram karkas olması durumunda 2 bin TL, aile işletmesi olması durumunda 10 bin lira, genç ve/veya kadın yetiştirici olması durumunda 750 lira, birinci derece örgüt üyesi olması durumunda 500 lira olmak üzere 15 bin 750 lira desteğe ulaşılacak.