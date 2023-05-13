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Ekonomi

Hazel Anna markasının kurucusu Hazel Aybak: İyi ki pes etmemişim

Genç girişimci Hazel Aybak, üniversite öğrencisiyken kurduğu giyim markası Hazel Anna'yı kısa sürede büyüttü, Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderen bir firma haline getirdi. İnternet üzerinden tüketiciye ulaşan markayı kurduğu ilk dönem çok yorucu bir süreçten geçtiğini dile getiren Aybak, “Verdiğim emek için kendime teşekkür ediyorum. İyi ki pes etmemişim” diyor.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 10:16 - Güncelleme:
Hazel Anna markasının kurucusu Hazel Aybak: İyi ki pes etmemişim
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1996 doğumlu Hazel Aybak, 2019 yılında, Yeditepe Üniversitesi'nin son sınıfında okurken bir giyim markası kurdu. 'Hazel Anna' adını verdiği markasının ürünlerini ilk olarak Instagram'daki geniş takipçi kitlesinin beğenisine sunan Aybak, büyük ilgiyle karşılaştı. Günlük 150 adete ulaşan genç girişimci, mezuniyeti sonrasında da bu işe devam etme kararı aldı ve bir ekip kurup markasını büyüttü.

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

İnternet sitesi üzerinden tüketiciyle buluşan Hazel Anna'nın ünü yayıldıkça satış grafiği de yükseldi ve marka kısa sürede günlük 2 bin civarında satış yapmaya başladı. Hazel Anna'nın adını duyurabilmek için sosyal medyanın gücünden yararlandığını ifade eden Aybak, bu amaçla çok sayıda influencer ile iş birliği yaptığını belirtti.

KENDİME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yorucu bir süreç olmasına rağmen yılmadan yoluna devam ettiğini söyleyen Hazel Aybak, markasının günümüzde ulaştığı noktadan çok memnun: "Hazel Anna'nın ilk senesi ailemin evinde yaşıyordum. Hem okuyor hem de markamı büyütmeye çalışıyordum.

Bu süreçte müşteri ilişkileri, siparişler, kalite kontrol, çekimler, iadeler; tüm bunlarla tek başıma ilgilendim. Gece 4'lere kadar kargo paketliyor, sabah 9'daki dersim için 7'de uyanıyordum. Çok yorucu ve yıpratıcı bir süreçti ama şimdi dönüp baktığımda verdiğim emek için kendime teşekkür ediyorum. İyi ki pes etmemiş ve çok emek vermişim. Marka çok ciddi bir ivme aldı ve hacmi büyüdü. Kazandıklarımı yine markama yatırdım. Bundan sonraki süreçte de Hazel Anna'nın başarısını daha üst segmente taşımayı hedefliyorum."

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