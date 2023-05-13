Hazel Anna markasının kurucusu Hazel Aybak: İyi ki pes etmemişim

1996 doğumlu Hazel Aybak, 2019 yılında, Yeditepe Üniversitesi'nin son sınıfında okurken bir giyim markası kurdu. 'Hazel Anna' adını verdiği markasının ürünlerini ilk olarak Instagram'daki geniş takipçi kitlesinin beğenisine sunan Aybak, büyük ilgiyle karşılaştı. Günlük 150 adete ulaşan genç girişimci, mezuniyeti sonrasında da bu işe devam etme kararı aldı ve bir ekip kurup markasını büyüttü.



SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ



İnternet sitesi üzerinden tüketiciyle buluşan Hazel Anna'nın ünü yayıldıkça satış grafiği de yükseldi ve marka kısa sürede günlük 2 bin civarında satış yapmaya başladı. Hazel Anna'nın adını duyurabilmek için sosyal medyanın gücünden yararlandığını ifade eden Aybak, bu amaçla çok sayıda influencer ile iş birliği yaptığını belirtti.

KENDİME TEŞEKKÜR EDİYORUM



Yorucu bir süreç olmasına rağmen yılmadan yoluna devam ettiğini söyleyen Hazel Aybak, markasının günümüzde ulaştığı noktadan çok memnun: "Hazel Anna'nın ilk senesi ailemin evinde yaşıyordum. Hem okuyor hem de markamı büyütmeye çalışıyordum.

Bu süreçte müşteri ilişkileri, siparişler, kalite kontrol, çekimler, iadeler; tüm bunlarla tek başıma ilgilendim. Gece 4'lere kadar kargo paketliyor, sabah 9'daki dersim için 7'de uyanıyordum. Çok yorucu ve yıpratıcı bir süreçti ama şimdi dönüp baktığımda verdiğim emek için kendime teşekkür ediyorum. İyi ki pes etmemiş ve çok emek vermişim. Marka çok ciddi bir ivme aldı ve hacmi büyüdü. Kazandıklarımı yine markama yatırdım. Bundan sonraki süreçte de Hazel Anna'nın başarısını daha üst segmente taşımayı hedefliyorum."