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Ekonomi

Tonlarca altın heyecanı! Arama izni çıktı

Polonya'da 18'inci yüzyıldan kalma bir sarayın altında olduğuna inanılan 10 tonluk Nazi altını için kazı yapılmasına izin verildi. Altın arama çalışması, büyük ölçüde bir Nazi subayının günlüğü ile bir haritaya göre gerçekleştiriliyor.

TRT Haber3 Ağustos 2022 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
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Nazilerin, zengin Alman ailelerden yağmaladığı ve Polonya'nın Minkowskie köyündeki 18'inci yüzyıldan kalma bir sarayın altına sakladığı belirtilen altınların çıkarılmasına izin verildiği duyuruldu.

İzne dair açıklamayı yapan ve aynı zamanda hazineyi arayan Polonyalı Silesian Bridge Vakfı, altınların Nazi yetkilisi Heinrich Himmler emriyle toplatıldığına inanıyor.

Vakıf üyesi Roman Furmaniak, YouTube'dan paylaştığı mesajında, son kazı için izin aldıklarına dair kararı paylaşmaktan heyecan duyduklarını belirtti.

HARİTAYA BAKIP ALTIN ARANACAK

Furmaniak, "Bu tarihi kaydedin, 1 Eylül! Büyük gün için büyük tarih." ifadesini kullandı.

Altın arama çalışması, büyük ölçüde bir Nazi subayının günlüğü ile bir haritaya göre gerçekleştiriliyor. Silesian Bridge Vakfı, dokümanların nesilden nesile aktarıldığını belirtiyor.

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