Tonlarca altın heyecanı! Arama izni çıktı

Nazilerin, zengin Alman ailelerden yağmaladığı ve Polonya'nın Minkowskie köyündeki 18'inci yüzyıldan kalma bir sarayın altına sakladığı belirtilen altınların çıkarılmasına izin verildiği duyuruldu.

İzne dair açıklamayı yapan ve aynı zamanda hazineyi arayan Polonyalı Silesian Bridge Vakfı, altınların Nazi yetkilisi Heinrich Himmler emriyle toplatıldığına inanıyor.

Vakıf üyesi Roman Furmaniak, YouTube'dan paylaştığı mesajında, son kazı için izin aldıklarına dair kararı paylaşmaktan heyecan duyduklarını belirtti.

HARİTAYA BAKIP ALTIN ARANACAK

Furmaniak, "Bu tarihi kaydedin, 1 Eylül! Büyük gün için büyük tarih." ifadesini kullandı.

Altın arama çalışması, büyük ölçüde bir Nazi subayının günlüğü ile bir haritaya göre gerçekleştiriliyor. Silesian Bridge Vakfı, dokümanların nesilden nesile aktarıldığını belirtiyor.