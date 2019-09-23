Hazine Bakanlığı: IMF'den kimin medet umduğunu gördük
Hazine Bakanlığı, 'Bakanlığımızın bilgisi dışında görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, IMF Temsilcilerine gerekli uyarılar yapıldı.' açıklamasını yaptı.
Hazine Bakanlığının açıklamaları şöyle:
"CHP ve İyi Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir, Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür."
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