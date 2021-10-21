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Ekonomi

Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye'nin gri listeye alınmasına tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Türkiye ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli adımı atacak' açıklamasını yaptı.

21 Ekim 2021 Perşembe 21:04 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 21:23
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bu hafta Paris'te düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı.

"Türkiye gerekli adımı atacak"

Buna göre Türkiye, Ürdün ve Mali kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda "eksiklikleri olduğu" gerekçesiyle "gri listeye" alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin gri listeye alınmasına tepki gösterdi.

Bakanlık, "Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Türkiye ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde gerekli adımı atacak" açıklamasını yaptı.

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