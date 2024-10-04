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Ekonomi

Hazine işlemini tamamladı! Uluslararası piyasalarda işlem gören tahviller değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeli tahvillerini geri almak ve yeni ihraç edilen Ocak 2035 vadeli bir tahville değiştirmek üzere başlattığı yükümlülük yönetimi işlemini sonuçlandırdı.

AA4 Ekim 2024 Cuma 11:03 - Güncelleme:
Hazine işlemini tamamladı! Uluslararası piyasalarda işlem gören tahviller değişiklik
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Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeli dolar cinsinden tahvilleri geri almak ve/veya yeni ihraç edilen dolar cinsi Ocak 2035 vadeli bir tahville değiştirmek üzere 24 Eylül'de bir yükümlülük yönetimi işlemi başlatıldığı anımsatıldı.

Söz konusu tahvillerin değiştirilmesi veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresinin 25 Eylül'de sona erdiğine ve işleme ilişkin tüm süreçlerin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhraç edilen 2035 vadeli 3,5 milyar dolar nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,84 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılmış olup, kalan kısmı ise nakit finansman olarak temin edilmiştir. İşlem kapsamında nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmamıştır."

Açıklamada, yeni tahvil ihracının kapanış tarihinin 3 Ekim olduğu ve nihai nakit tutarının Bakanlık hesaplarına girdiği kaydedildi.

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  • 2026 vadeli tahvil
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