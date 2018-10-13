Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun 'İcra Direktörlüğü' görevini Türkiye olarak devraldık
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Bali'de katıldığı toplantı sonrasında, Türkiye'nin 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun 'İcra Direktörlüğü' görevini devraldığını açıkladı.
- star.com.tr
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bali'de küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumunu gerçekleştirdi.
Önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarını sürdüren Albayrak, Türkiye'nin 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun "İcra Direktörlüğü" görevini devraldığını açıklayarak görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diledi.
Bali'de bugün, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. pic.twitter.com/e9oZbRESRQ— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 12 Ekim 2018
Ayrıca yine önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarımızı sürdürdük. pic.twitter.com/7fyumlan6k— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 12 Ekim 2018
Son olarak 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun "İcra Direktörlüğü" görevini Türkiye olarak devraldık. Bu görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diliyorum. pic.twitter.com/PYdw0noVOq— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 12 Ekim 2018
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