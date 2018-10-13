Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun 'İcra Direktörlüğü' görevini Türkiye olarak devraldık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bali'de küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumunu gerçekleştirdi.

Önemli küresel banka ve yatırım şirketleri ile birebir toplantılarını sürdüren Albayrak, Türkiye'nin 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun "İcra Direktörlüğü" görevini devraldığını açıklayarak görevi yürütecek olan Sn. Dr. Raci Kaya'ya başarılar diledi.

Bali'de bugün, küresel finans kuruluşlarının ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda Yeni Ekonomi Programımıza ilişkin sunumumuzu gerçekleştirdik. pic.twitter.com/e9oZbRESRQ — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 12 Ekim 2018