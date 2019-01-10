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Bakan Albayrak: 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı”nda konuştu. Bakan Albayrak, 'Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor. Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkamalarından bazı satırbaşları:
 
"Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor"
 
"Enflasyon, kur, faiz ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşme ile 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu üst seviyeye taşıdık."
 
"13 bankamızın katılımı ile KOBİ Değer Kredisi destek paketimizle, işletmelerimize finansman desteği başlatıyoruz"
 
"Başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağlıyoruz."
 
"Toplam 20 milyar liralık paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"
 
"İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecektir."
 
"KOBİ Değer Kredi paketinin Hazine'ye etkisi yoktur."
 
"KOBİ Değer Kredisi 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek."

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