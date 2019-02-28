Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Her aşamada AB ile işbirliğimizin ilerleyeceğini umuyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çevre, iş başta olmak üzere her aşamada AB ile işbirliğimizin ilerleyeceğini umuyorum. Bizlere bu sabah eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

"AB VE TÜRKİYE BÜYÜK BİR EKONOMİK ORTAKTIR"

Avrupa Komisyomu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, ekonomik diyalog toplantısında AB-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin derinliklerine inileceği ve ilişkileri daha da ileriye taşınmak adına çalışılacağını, Türkiye ve AB büyük bir ekonomik ortak olduğunu söyledi. Ayrıca AB-Türkiye arasındaki sorunların da çözüme kavuşturulması için de çalışmaların ve işbirliğinin yapılması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda Türk ve Avrupalı iş dünyası temsilcileri Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti yetkilileriyle görüşecek. Ayrıca güncel ekonomik durum, yapısal reformlar, ticaret ve yatırım ilişkileri ve Gümrük Birliği tartışılacak.