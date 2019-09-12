Bakan Albayrak'tan kritik mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10.yıl davetinde konuşuyor.

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar;

* Geçmişteki başarıları takdir etmekle birlikte bunları geleceğe taşımalıyız.

* Küresel ve bölgesel anlamda 10 yıl öncesine göre çok daha farklı konumdayız. Ticaret savaşlarının yaşandığı AB ile konjöktürden geçerken ihtiyatlı politikalarımıza devam ediyoruz.

* Geçen yıl Ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık. Çok sayıda tedbir setini devreye aldık.

* Yeni ekonomi programının bir yılını geride bıraktık farklı senaryolara rağmen başarılı şekilde uyguladık. Tarihin en büyük küresel ataklarını yaşadığımız son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları göreceğiz.

* Yeni ekonomik programın bir yılını geride bıraktık. Yılı pozitif bir büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz. Hem ÜFE hem TÜFE'de tek haneli rakamları bir yıl geçmeden görmüş olacağız.

* Yılı pozitif bir büyüme ile kapatacağımıza inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en büyük cari fazlasını göreceğiz. Merkez Bankası’nın faiz kararının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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