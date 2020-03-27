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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan pancar çiftçisine erken ödeme müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜRKŞEKER'in haziran sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri olan 250 milyon liranın 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacağını bildirdi.

AA27 Mart 2020 Cuma 10:46 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:17
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Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Albayrak'ın pancar çiftçisine yapılacak ödemelere ilişkin değerlendirmesi yer aldı.

Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile birçok kesime destek verildiğini anımsattı.

Şimdi bir müjdeyi de pancar çiftçisine verdiklerini aktaran Albayrak, TÜRKŞEKER'in haziran ayı sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri toplamı olan 250 milyon liranın 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacağını kaydetti.

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