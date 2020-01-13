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Ekonomi

Bakan Berat Albayrak'tan risk primi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştı.' dedi.

13.01.2020  18:24 - Güncelleme: 13.01.2020  18:40

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülke risk puanının Mayıs 208'den beri en düşük seviyede olduğunu söyledi.

Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştı.

Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos‘tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık.

2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 13, 2020

Albayrak "  2 yıllık tahvil faizimiz %10,72 ile 6 Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan %28,27’lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık. " dedi.

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