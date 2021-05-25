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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kripto para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Kripto para düzenlemesi kısa sürede bitecek, vatandaş yönetemeyeceği riski almasın' dedi.

25 Mayıs 2021 Salı 16:14 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 16:30
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin yıl sonu cari açık beklentisinin 22-25 milyar dolar arasında olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde verilen destek tutarının milli gelire oranının krediler hariç %3'ü aşacağını ifade eden Elvan, kripto varlıkların nasıl vergilendirileceği ve alım satım süreçleriyle ilgili kurallar konusunda çalışmaların sürdüğünü anlattı. Elvan, bankacılık sektörüyle ilgili olarak da bilişim, savunma ve enerji alanlarında kredi tahsis süreçlerinin değişeceğini belirtti.

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