Bakan Nebati'den önemli mesajlar: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TÜGİK İş Zirvesi'nde konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmalarından satır başları:
Türkiye adeta bir fırsatlar ülkesi. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak
Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız
Artık dünyada Türkiye'deki bilişim teknolojisi konuşuluyor
Türkiye'yi dünyadan pozitif ayrıştırdık. Tüm dünya küçülürken, bizler Çin'den sonra en yüksek büyümeye sahip ülke olduk
Yolumuza Türkiye ekonomik modeliyle devam ediyoruz
Her zorlukta mutlaka bir kolaylık vardır. Biz zorlukların üzerine kolaylıkları gerçekleştirmek için adımlar atarak yürüyoruz
Güçlü ve dinamik yapısıyla her gün yeni fırsatlar doğuyor
Vergi kanunlarında yaptığımız değişiklikle 850 bin esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tuttuk
KDV'de sadeleştirme çalışmalarımız sürüyor
Gıdada KDV'yi yüzde 1'e düşürdük, üretimden vazgeçmedik
Londra'dan geldik, öncesinde MİPİM'deydik. Türkiye tam bir ilgi alanı. Birinci sırada Türkiye. Bunu hissediyorsunuz. Hissettiriyorlar. Fuarın gözde ülkelerinden biriydi
Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda mesajlar veriyor. Yatırım için de her türlü engelin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz
Bu ülkede genç olmak, bu ülkede iş insanı olmak o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki
Petrol fiyatları yükseldi. Dış ticaretimizi olumsuz etkiliyor, enflasyonu olumsuz etkiliyor farkındayız. Bunları gizlemiyoruz ama enflasyonla da mücadele ediyoruz, ihracatımızın geliştirilmesi için de her türlü gayreti ortaya koyuyoruz