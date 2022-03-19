Bakan Nebati'den önemli mesajlar: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak

19 Mart 2022 Cumartesi 13:57 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:48

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TÜGİK İş Zirvesi'nde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmalarından satır başları:

Türkiye adeta bir fırsatlar ülkesi. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak

Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız

Artık dünyada Türkiye'deki bilişim teknolojisi konuşuluyor

Türkiye'yi dünyadan pozitif ayrıştırdık. Tüm dünya küçülürken, bizler Çin'den sonra en yüksek büyümeye sahip ülke olduk

Yolumuza Türkiye ekonomik modeliyle devam ediyoruz

Her zorlukta mutlaka bir kolaylık vardır. Biz zorlukların üzerine kolaylıkları gerçekleştirmek için adımlar atarak yürüyoruz

Güçlü ve dinamik yapısıyla her gün yeni fırsatlar doğuyor

Vergi kanunlarında yaptığımız değişiklikle 850 bin esnafımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tuttuk

KDV'de sadeleştirme çalışmalarımız sürüyor

Gıdada KDV'yi yüzde 1'e düşürdük, üretimden vazgeçmedik

Londra'dan geldik, öncesinde MİPİM'deydik. Türkiye tam bir ilgi alanı. Birinci sırada Türkiye. Bunu hissediyorsunuz. Hissettiriyorlar. Fuarın gözde ülkelerinden biriydi

Ulusal çıkarlarımız doğrultusunda mesajlar veriyor. Yatırım için de her türlü engelin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz

Bu ülkede genç olmak, bu ülkede iş insanı olmak o kadar tatlı ki, o kadar güzel ki

Petrol fiyatları yükseldi. Dış ticaretimizi olumsuz etkiliyor, enflasyonu olumsuz etkiliyor farkındayız. Bunları gizlemiyoruz ama enflasyonla da mücadele ediyoruz, ihracatımızın geliştirilmesi için de her türlü gayreti ortaya koyuyoruz