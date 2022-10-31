İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2022 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6166
  • EURO
    18,4738
  • ALTIN
    980.119
  • BIST100
    3913.68
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Milli kartımız TROY'un kullanımını yaygınlaştıracağız
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Milli kartımız TROY'un kullanımını yaygınlaştıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 'Milli kartımız TROY'un kullanımını yaygınlaştıracağız.' dedi. Bakan Nebati, 'İstanbul Finans Merkezi, dünyada öne gelen merkezlerden biri olacak' ifadesini kullandı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Milli kartımız TROY'un kullanımını yaygınlaştıracağız
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2. Finansın Geleceği Zirvesi Programı'nda konuşuyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gölge Bankacılığı sıfır tolerans gösteriyoruz."

"İstanbul Finans Merkezi dünyada önde gelen merkez olacak."

"2008'deki finansal krizi Türkiye güçlenerek atlattı."

"Reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında köprü vazifesi gören finans sektörümüzün önünü açmaya devam edeceğiz ve birlikte yürüyeceğiz."

"Milli kartımız TROY'un kullanımını yaygınlaştıracağız."

"Finans sektörümüzün önünü açmaya devam edeceğiz."

"Kur Korumalı Mevduat finansal istikrara katkı sağlıyor"

"Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi."

"İstanbul Finans Merkezi, dünyada öne gelen merkezlerden biri olacak"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.