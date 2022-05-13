Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 5 yılda çiftçilere 90 milyar TL destek sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması"nda konuşuyor.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Tarım Bakanlığımıza katkı vermeye devam edeceğiz"
"5 yılda çiftçilere 90 milyar TL destek sağlandı"
"2002 yılında 5 ürüne prim desteği verilirken bugün 18 ürüne prim desteği sağlıyoruz"
BAKAN KİRİŞCİ: TARIM BİR ÜLKE İÇİN MİLLİ GÜVENLİK KONUSU
Bakan Kirişci'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Tarım bir ülke için milli güvenlik konusu"
"31 milyar liralık kredi "0" faizle verilmiş"
"Türkiye olarak mutlaka üretmek zorundayız"
ÇAKAR: TARIM KREDİLERİ BUGÜN 189 MİLYAR TL'YE ÇIKTI
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Ülkemizin tarımını ileriye taşımak zorundayız"
"Tarım kredileri bugün 189 milyar TL'ye çıktı"
"Üreticilerimiz kullandıkları kredilerini ödüyor"