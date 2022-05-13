İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2022 Cuma / 12 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4663
  • EURO
    16,1412
  • ALTIN
    907.763
  • BIST100
    2421.03
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 5 yılda çiftçilere 90 milyar TL destek sağlandı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 5 yılda çiftçilere 90 milyar TL destek sağlandı

'Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Tarım Bakanlığımıza katkı vermeye devam edeceğiz' dedi.

13 Mayıs 2022 Cuma 10:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması"nda konuşuyor.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Tarım Bakanlığımıza katkı vermeye devam edeceğiz"

"5 yılda çiftçilere 90 milyar TL destek sağlandı"

"2002 yılında 5 ürüne prim desteği verilirken bugün 18 ürüne prim desteği sağlıyoruz"

BAKAN KİRİŞCİ: TARIM BİR ÜLKE İÇİN MİLLİ GÜVENLİK KONUSU

Bakan Kirişci'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Tarım bir ülke için milli güvenlik konusu"

"31 milyar liralık kredi "0" faizle verilmiş"

"Türkiye olarak mutlaka üretmek zorundayız"

ÇAKAR: TARIM KREDİLERİ BUGÜN 189 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Ülkemizin tarımını ileriye taşımak zorundayız"

"Tarım kredileri bugün 189 milyar TL'ye çıktı"

"Üreticilerimiz kullandıkları kredilerini ödüyor"

  • Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar
  • Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması
  • Tarım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.