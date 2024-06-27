İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8626
  • EURO
    35,2456
  • ALTIN
    2430.37
  • BIST100
    10486.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Asya'da Türkiye'nin ekonomik programını anlatacak
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Asya'da Türkiye'nin ekonomik programını anlatacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iki gün sürecek ziyaret kapsamında Singapur'da yatırımcılarla görüşecek, Türkiye'nin ekonomik programı hakkında yetkililerle temasta bulunacak.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 09:19 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Asya'da Türkiye'nin ekonomik programını anlatacak
ABONE OL

Bugün başlayan Singapur ziyaretini yarın akşam tamamlayacak olan Bakan Şimşek, Singapur'da iki gün boyunca çok sayıda yatırımcıyla görüşecek.

Singapur Başbakanı ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini yürüten Lawrence Wong ile görüşecek Şimşek, ziyareti kapsamında Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam tarafından da kabul edilecek.

Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak.

KÜRESEL YATIRIM FONLARININ YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Temasları kapsamında Asya'daki reel sektör temsilcileriyle bir araya gelecek olan Şimşek, Asya'da ilk kez gerçekleştireceği "road show" kapsamında küresel yatırım fonlarının yöneticileriyle de görüşecek.

Bu görüşmelerde Türkiye'nin ekonomi programını anlatacak Şimşek, şirket ve fonları ülkeye yatırıma davet edecek. Şimşek'in görüşeceği şirketler, doğrudan yatırım potansiyeli açısından da önem taşıyor.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Güneydoğu Asya'nın önemli ticaret ve finans merkezlerinden Singapur ile Türkiye arasında kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor. İki ülkenin konumu da birbiri için stratejik önem taşıyor. Türk şirketleri Singapur'u Asya pazarı için üs olarak görürken Türkiye de Singapur merkezli şirketlerin Avrupa Birliği pazarına erişimi için önemli bir merkez olarak görülüyor.

ŞİMŞEK, FATF TOPLATISINA KATILACAK

Bakan Şimşek'in, Singapur'da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısına da katılması bekleniyor. Şimşek'in, Türkiye'nin FATF'ın gri listesindeki durumunun da ele alınacağı toplantıda konuşma yapması planlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.