İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2025 Salı / 16 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8233
  • EURO
    43,2018
  • ALTIN
    4062.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'da temaslarda bulunacak
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'da temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

AA13 Mayıs 2025 Salı 08:29 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'da temaslarda bulunacak
ABONE OL

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Şimşek'in bugün başlayacak Londra temasları 15 Mayıs'a kadar sürecek.

Bu kapsamda yatırımcılar ve finans dünyası temsilcileriyle buluşacak Şimşek, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve reform programına ilişkin uluslararası yatırımcılara kapsamlı bir perspektif sunacak.

Şimşek, Avrupa'nın önde gelen yatırım bankalarından BNP Paribas'ın düzenlediği Türkiye Konferansı'na katılacak.

Konferansta, Türkiye ekonomisine ilişkin detaylı sunum gerçekleştirecek Şimşek, daha sonra yatırımcı gruplarıyla bire bir görüşmeler yaparak Orta Vadeli Program, mali disiplin politikaları ve yatırım fırsatları hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) yıllık toplantısına da katılacak ve Guvernörler Kurulu Genel Oturumu'nda başkan yardımcılığı pozisyonunu üstlenecek.

Ayrıca EBRD tarafından düzenlenecek "Türkiye Yatırım Görünümü" başlıklı özel panelde sunum yapacak Şimşek, soru-cevap bölümünde de katılımcıların görüşlerini alacak ve Türkiye'nin yatırım potansiyelini farklı boyutlarıyla değerlendirecek.

Bakan Şimşek'in Londra temasları kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.