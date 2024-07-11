Bakan Şimşek'in açıklamalarının satır başları;
Net rezervlerdeki düzelme 80 milyar dolar civarına ulaştı. Daha önce bu türden bir iyileşmeyi 11 yılda sağlamışız. Bu iyileşme son 1 yılda sağlanan bir iyileşmedir. Rezerv yeterliliğini sağladık. Tarihi bir düzelme var.
Risk priminde iyileşme var
Enflasyonla mücadelede en zoru geride kaldı
Para politikasının inşası zaman alıyor. Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek. Yılı yüzde 38 enflasyon ile kapatmayı hedefliyoruz
Esas gündemimiz kalıcı refah artışı
Hedef yüksek gelirli ülkeler arasına girmek
Ayrıntılar geliyor...