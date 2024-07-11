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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rezervlerde tarihi düzelmeyle karşı karşıyayız

TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Rezervlerde tarihi düzelmeyle karşı karşıyayız. 11 yılda sağlanan düzelmeyi 1 yılda sağladık' dedi.

11 Temmuz 2024 Perşembe 13:58 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rezervlerde tarihi düzelmeyle karşı karşıyayız
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu

Bakan Şimşek'in açıklamalarının satır başları;

Net rezervlerdeki düzelme 80 milyar dolar civarına ulaştı. Daha önce bu türden bir iyileşmeyi 11 yılda sağlamışız. Bu iyileşme son 1 yılda sağlanan bir iyileşmedir. Rezerv yeterliliğini sağladık. Tarihi bir düzelme var.

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