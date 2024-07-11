Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu

Bakan Şimşek'in açıklamalarının satır başları;

Net rezervlerdeki düzelme 80 milyar dolar civarına ulaştı. Daha önce bu türden bir iyileşmeyi 11 yılda sağlamışız. Bu iyileşme son 1 yılda sağlanan bir iyileşmedir. Rezerv yeterliliğini sağladık. Tarihi bir düzelme var.

Risk priminde iyileşme var

Enflasyonla mücadelede en zoru geride kaldı

Para politikasının inşası zaman alıyor. Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek. Yılı yüzde 38 enflasyon ile kapatmayı hedefliyoruz

Esas gündemimiz kalıcı refah artışı

Hedef yüksek gelirli ülkeler arasına girmek

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