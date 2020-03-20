Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel şartları ne?

20 Mart 2020 Cuma 11:52 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:52

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımına dair araştırmalar hız kazandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 2 bin kişinin istihdamının sağlanacağını söyledi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

"Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz."

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NE?



Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları henüz açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.