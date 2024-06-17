Hazine ve Maliye Bakanlığı sahillere iniyor... Takvim oluşturuldu: Tavizsiz şekilde devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaz döneminde Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere turizm beldelerinde yoğun kullanılan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştıracak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla bu alana yönelik denetim takvimini oluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük önem verdiklerinin altını çizmiş, bu yöndeki denetimlere ilişkin, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek." açıklamasında bulunmuştu.

Ekiplerce, yaz aylarında başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere turizm beldelerinde denetim gerçekleştirilecek.

Bu amaçla Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı. Gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach clubların yanında otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimler kapsamında restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak.

Özelikle gece kulübü, restoran ve beachlerde hasılat tespitleri yapılacak.

- KONUT KİRALAMA SEKTÖRÜ DE TAKİPTE

Gelir İdaresi ekipleri, denetimlerde günübirlik konut kiralamalarına da ağırlık verecek.

Yazlık kiralamalara yönelik 2023 yılına ilişkin analiz çalışmaları da yapılırken bu kapsamda gelir elde ettiği düşünülen mükellefler izaha davet edilip sonuca göre gönüllü uyumla beyanda bulunmaları sağlanacak.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığından günübirlik konut kiralama izni alan mükellefler ile boş olan ve günübirlik kiralama potensiyeli bulunan konutlara yönelik yoklama yapılacak.