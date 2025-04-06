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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği haberini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

AA6 Nisan 2025 Pazar 09:31 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği haberini yalanladı
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Bakanlıktan, stok vergisi getirileceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bir basın kuruluşunda yer alan, "Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçek dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."

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